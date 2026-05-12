台中追加11.9億辦免費營養午餐 綠營黨團喊不是「天花板」

台中議會民進黨團日前會勘午餐中央廚房。（周永鴻提供）

台中市新學年度起公立國中小學免費營養午餐上路，教育局向議會提出追加11.9億預算辦理，今獲議會教育文化委員會審議通過；台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，預算通過不是「鎖死天花板」，要求教育局未來須隨物價滾動調整價格，確保學生午餐品質；教育局允會視物價檢討。

台中市自新學年度起實施公立國中小學營養午餐免費政策，教育局估將有21.5萬名學生受惠，每人每餐補助60元，一年約需25.8億（不含安心餐券、弱勢補助及3章1Q補助），115學年度第一學期需13.58億，因之前通過午餐預算僅1.64億，教育局提出追加預算11.9餘億元辦理，追加預算案今獲審議通過。

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周永鴻指出，預算過關只是起點，關鍵在執行品質，「免費不能淪為廉價」，營養午餐由政府買單，不代表食材品質可以打折扣，市府必須落實「3章1Q」國產可溯源食材採購、強化食安稽查，優先使用在地食材，學生每天吃進肚子裡的東西，不能因為換成政府付錢就降低標準，這是最基本的底線。

周永鴻指出，民進黨團今年3月就針對免費營養午餐舉辦座談會，實地會勘中央廚房備餐過程，提出補助到位、建立公式、確保品質等多項訴求，如今預算審查通過，市府必須落實這些要求，確保補助經費建立隨物價調整的公式，不能讓預算被鎖死成品質的天花板。

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