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    首頁 > 政治

    中國東方航空增「台中-成都」航班 陸委會：已開放航點上增班

    2026/05/11 17:59 記者陳鈺馥／台北報導
    中國東方航空客機5月2日在上海虹橋機場機翼多次撞擊空橋。（擷取自bilibili）

    中國東方航空客機5月2日在上海虹橋機場機翼多次撞擊空橋。（擷取自bilibili）

    中國東方航空上個月預告將增加「台中-成都」定期航班，昨日正式宣布將於7月1日開航。關於本次開航是恢復疫情前航班，或現有航點基礎上增班？陸委會今日表示，係在兩岸已開放定期航班之航點基礎上增班。

    中國媒體報導，該航班未來每周飛航兩班，計畫航程約3小時20分鐘，將是繼成都直飛台北之後，成都開通的第二條直飛台灣的空中客運航線；東航規劃以A320、A321機型執飛成都往返台中航線，班期安排在每周三、周日。

    對此，陸委會表示，經洽交通部民航局，中國籍東方航空公司依現有相關規範，向民航局提出「台中-成都」定期航班申請核准，係在兩岸已開放定期航班之航點基礎上增班。

    不過，中國東方航空過去曾發生多起飛安事故，2022年3月21日，東航一架MU5735號航班波音737-800客機，在廣西壯族自治區梧州市墜毀，機上123名乘客、9名機組人員全數罹難。

    今年5月2日，中國東方航空1架空中巴士A350客機，從成都飛抵上海後，左側機翼撞擊空橋，且倒退脫離後又往前再撞一次，讓中國網友見狀驚呼「（機師）怨氣好重」。

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