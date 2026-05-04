獨家》藍營彰化縣長人選 傳王金平、李乾龍、侯友宜、王惠美力勸劉和然

新北副市長劉和然是彰化子弟，在彰化縣竹塘鄉出生。（資料照）

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今天（4日）透露，彰化縣長的提名人選在本週會有「好消息」，政壇傳出，包括前立法院長王金平、李乾龍、新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美等黨內重量級人士，連日來都對新北市副市長劉和然「多所鼓勵」；儘管劉和然尚未答應，但黨內大咖仍積極勸進他接受徵召、返鄉參選，李乾龍才會樂觀透露「這禮拜應該會有好消息跟大家報告」。

現任縣長王惠美已兩任屆滿，國民黨下屆彰化縣長提名人選「卡關」快半年了，局面非常混亂，比連續劇還精彩，不僅藍營基層一頭霧水，外界也是霧裡看花，檯面上的人選從最早宣布的前彰化副縣長洪榮章、前立委柯呈枋、立委謝衣鳯，再到今年3月底曝光，由彰化縣黨部主委蕭景田推薦的前國民黨考紀會主委魏平政，以及4月初被政壇爆出的劉和然，還有陸續被點名的民眾黨主席黃國昌，傳由彰化縣議長謝典霖暗助的前民眾黨立委蔡壁如等，人選多如過江之鯽。

請繼續往下閱讀...

黨內人士指出，人選看似大爆炸，但真正表態爭取提名的是謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章及魏平政4人，只是這4人在黨中央和地方派系整合各有考量下，黨中央評估既要守住國民黨的基本盤，同時更要勝選，在這4人「喬不攏」的情況下，傳出李乾龍口中聲稱「有好消息」的人鄉就是劉和然。

黨內人士透露，中央與地方都有重量級人士力挺劉和然，不止王惠美而已，包括對王惠美從政之路幫助很大的前立法院秘書長林錫山也找上前院長王金平，王金平、王惠美再找上侯友宜，加上李乾龍的屬意人選也是劉和然，王金平、李乾龍、侯友宜、王惠美4人聯合力勸，提出黨中央給予資源協助，讓劉和然無後顧之憂全力拚戰，藉此消除劉「目前沒有這項選項」的疑慮。

據悉，李乾龍等人「鼓勵」劉和然的動作相當積極，認為劉和然在重量級人物支持且無後顧之憂下，仍有點頭參戰的機率，因此才說「本週會有好消息」。

政壇傳出，彰化縣長王惠美（圖）力薦劉和然選下屆彰化縣長。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法