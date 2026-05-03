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    首頁 > 政治

    突破中國打壓！賴清德順利抵史國 林俊憲揭：「保密」是關鍵

    2026/05/03 06:57 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德昨天抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（總統府提供）

    總統賴清德昨天抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（總統府提供）

    首次上稿 05-02 22:59
    更新時間 05-03 06:57

    總統賴清德昨（2）日突破中國封鎖，抵達友邦史瓦帝尼訪問。民進黨立委林俊憲表示，這次賴總統出訪過程，正是一個讓我們得以一窺，多年來台灣的外交人員，要運用多大的智慧，才能突破中國的封鎖的好例子，為台灣爭取更多被世界看見的機會。雖然府方因安全理由，無法證實總統抵達史國的方式，但有一件事是可以確定的，「保密」，是讓一切實現的關鍵。

    林俊憲在臉書發文表示，一開始原訂的行程之所以會受到中國打壓，就是因為過境國收到台灣請求後，馬上被當地中國使館得知，並施壓當地政府。不僅是台灣出訪，就連外國官員要來台，消息一走漏，也會同樣遭到中國威脅，完全無視他國主權。

    林俊憲指出，希望這次出訪行程，能夠更讓大家明白，台灣的對外關係，小至民間交流、大至總統出訪，甚至跨國軍購，一直要面臨許多「只能做不能說」的現實壓力，任何一點消息走漏，都可能讓中國找到機會從中作梗。

    林俊憲說，所以如果以後再看到有某些特定政黨的立委，老是喜歡在立法院逼問官員他們不該透露的外交軍事資訊，別懷疑，他們只是「代為發問」而已，真正想知道答案的，另有其人。

    總統賴清德昨天抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（擷取自賴清德官網）

    總統賴清德昨天抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問。（擷取自賴清德官網）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

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