賴清德訪史瓦帝尼 林沛祥：誠心祝福勿脫稿演出

立法院國民黨團書記長林沛祥表示，誠心祝福，一切順利，期待相關所有人員在公開場合的言行舉止能夠得體，更呼籲賴清德外交場合最忌諱「臨時起意、脫稿演出」。（記者羅國嘉攝）

總統賴清德於今（2）日順利抵達非洲友邦史瓦帝尼王國，展開國事訪問。這項原訂於4月22日出發的行程，先前因「非預期外力」干擾而被迫暫緩，引發各界對兩岸關係與外交角力的揣測。對此，國民黨團書記長林沛祥表示，誠心祝福，一切順利，期待相關所有人員在公開場合的言行舉止能夠得體，更呼籲賴清德外交場合最忌諱「臨時起意、脫稿演出」。

林沛祥指出，黨團的態度其實很簡單，首先誠心祝福，一切順利。畢竟對外的每一步，都是代表國家形象，大家都希望事情能夠圓滿；也期待相關所有人員在公開場合的言行舉止能夠得體、穩重，畢竟國際場合不是個人舞台，而是國家的門面。

請繼續往下閱讀...

林沛祥也提醒賴清德，外交場合最忌諱「臨時起意、脫稿演出」。一句話講得好可以加分，但講不好，影響的可能是整體外交關係，這個風險不能輕忽。總結一句話，祝福歸祝福，但該有的分寸與專業，還是必須有所堅持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法