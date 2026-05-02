「戴維森窗口」非單指2027！美退將：台灣越有準備越安全

前美軍印太司令部聯二（J2）情報次長、退役海軍少將史都德曼。（資料照）

前美軍印太司令部聯二（J2）情報次長、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）昨（1）日接受本報專訪指出，當年「戴維森窗口」的論述從來不是「2027年春天無論如何都要動手」的概念，而是「在這個時間點前做好準備」。他直指，中國是非常機會主義的行為者，始終持續算計「勢」與「機」是否具備；台灣的主動權則在於自我防衛，不只是軍事層面，更要強化整體社會韌性，「你越做好準備，你就越安全」。

史都德曼昨接受本指出，中國野心所帶來的威脅非常嚴峻、非常真實，也需要相應的防禦因應。台灣、美國以及其他盟友已共同採取的行動，確實已經影響了習近平的盤算，但把軍事力量對比當作唯一的決策驅動因素是不對的。

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他強調，當年「戴維森窗口」的論述，是建立在習近平本人的公開言論，以及戴維森上將無法透露的情報基礎之上，後者比中國公開表態的要複雜得多。習近平已清楚表明，他準備讓社會「做好吃苦耐勞的準備、迎接驚濤駭浪」，並持續以世界史上罕見的速度推進軍事現代化，直接服務於他的野心，即奪取台灣並將其納入版圖，並做好應對最壞情況的準備，包括美國、日本及其他盟友的聯合反制。

史都德曼分析，習近平的野心從未改變，但達成目標的方式有所調整，現在他更強調在台灣內部下功夫，採取的是「360度的全方位策略」。對外是各種施壓手段，讓台灣軍隊疲於奔命，向支持執政黨的人示威，讓台灣軍隊習慣中國軍機、軍艦長期在台灣要域周邊遊弋，製造突襲效果，讓人習慣於一種新的「常態」；另一手則向內發力，深入台灣社會內部緩慢而穩健地加以改造，讓台灣在政治上逐步向中華人民共和國靠攏。

史都德曼過去曾透過專欄文章，公開評估中國開戰可能性達六成的說法，他向本報強調，這是一個複雜且動態的計算過程，並不能簡化成一句話或一個數據，現實是更複雜、更有細微差異的。他說明，當時這個機率需要幾個前提條件同時成立，包括美國的同盟體系被削弱、華盛頓介入台海防衛的政治意志下滑、中國仍握有巨大的經濟槓桿、軍事力量對比顯著向中國傾斜。

史都德曼表示，他仍然認為習近平足夠精明，可以瞭解這些條件永遠不是板上釘釘，即便短期局勢看似有利，隨時變化的風險仍然存在，局勢一向是動態的。因此，唯有這些所有動態因素，在這段「危機十年」，尤其是2020年代後半段到2030年代初，都對習近平形成有利排列，他才會有六成的機率下令出手。

至於台灣應如何因應，史都德曼舉例，中國近代史上，毛澤東所領導的弱勢中共，最終奪取了整個中國，因此中共重視且完全瞭解「人民戰爭」以弱勝強的效用，且科學式地衡量這一切指標。而所謂「人民戰爭」所對應的台灣版本是什麼？就是「全社會防衛韌性」。

他建議台灣向以弱勝強的烏克蘭學習，並利用社會韌性的優勢對應戰略威脅，不能光把重擔壓在現役軍人身上，要思考如何把民間力量動員起來，在網路戰場、資訊戰場、經濟戰場、軍事戰場和政治戰場上有效抵禦。

他說，當台灣越像具有韌性的烏克蘭社會，普通台灣公民都知道危機來臨時自己該做什麼，有信心能搞清楚狀況、明白自己的角色，也習得更多技能來應對可能發生的事；應對颱風的那一套，應該同樣適用於應對封鎖或外島被奪取的情境，最終連阿嬤都可能發揮協防功能，就會切實改變中國的「算計」。

不過，史都德曼也強調，這是一段必須持續耕耘的過程，台灣社會應該掌握主動權，不斷更新每個人的備戰意識和準備程度，「當這件事成為你日常生活的一部分，你就是在為自己提供保障」，越有準備，台灣就會越安全。

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