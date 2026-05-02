南投縣去年度總決算出爐 歲計賸餘近50億

南投縣政府去年度總決算出爐，收支賸餘19.48億元。（記者張協昇攝）

南投縣去年度（114年）總決算出爐，歲入決算數414.71億餘元，歲出決算數365.04億餘元，歲計賸餘達49.67億餘元，扣除債務還本30.18億餘元，收支賸餘19.48億餘元。惟縣府主計處表示，此結算數仍待審計部南投縣審計室進一步審核調整。

南投縣政府主計處表示，去年度南投縣總預算歲入為415.38億餘元，決算數為414.71億餘元，較預算數短收6743萬餘元，約減0.16%；總預算歲出為392.88億餘元，決算數365.04億餘元，較預算數節減27.84億餘元，約減7.09%。歲入、歲出執行結果產生歲計賸餘49.67億餘元，扣除債務還本30.18億餘元，收支賸餘19.48億餘元。

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主計處指出，南投縣財政缺口，於99年度曾逾231億餘元，並因債務達警戒值，遭財政部列管，惟在縣府積極推動財政紀律下撙節開支，從102年度開始，南投縣歲計均有賸餘，財政缺口也逐年降低，截至113年累計賸餘即達44.11億餘元，超過長債30.18億餘元，實現「財政零缺口」的目標，去年歲計賸餘更達49.67億餘元。

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