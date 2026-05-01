高雄左營轎車連環撞、一家3口遭橫禍 68歲婦和女婿已無生命跡象

高雄市左營區軍校路今（1）日夜間6時發生嚴重交通事故，黃男駕駛轎車撞擊行人及機車騎士，並波及路旁車輛。（民眾提供）

首次上稿20:49

更新時間23:09

高雄市左營區軍校路今（1）日夜間6時發生嚴重交通事故，黃男駕駛轎車撞擊行人及機車騎士，並波及路旁車輛，5人受傷送醫，其中68歲黃姓婦人與同行的女兒劉女、女婿張男步行遭橫禍，黃婦與張男經急救已無生命跡象。警方初步了解，黃男疑疲勞駕駛釀禍，正調查事故原因。

警方初步調查，41歲黃男駕駛轎車沿軍校路南往北直行，疑因疲勞駕駛致車輛失控，先撞擊路旁行人43歲劉女、68歲黃婦及43歲張男，並波及同向機車駕駛35歲黃婦及63歲乘客楊婦母女2人，以及路旁停放的2部自小客車、1部重機車，共計5人受傷送醫治療，其中黃婦和女婿張男失去生命跡象。

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黃男酒測結果為零，無飲酒情事。警方依規定完成測繪、蒐證，詳細交通事故肇因送交通警察大隊分析研判。

劉女（白衣）、母親黃婦（紅衣）及劉女丈夫被撞擊受傷，其中黃婦傷重不治。（民眾提供）

警方初步了解，黃男疑疲勞駕駛釀禍，正調查事故原因。（民眾提供）

警方現場維持秩序。（民眾提供）

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