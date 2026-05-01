為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄左營轎車連環撞、一家3口遭橫禍 68歲婦和女婿已無生命跡象

    2026/05/01 23:08 記者洪臣宏／高雄報導
    高雄市左營區軍校路今（1）日夜間6時發生嚴重交通事故，黃男駕駛轎車撞擊行人及機車騎士，並波及路旁車輛。（民眾提供）

    高雄市左營區軍校路今（1）日夜間6時發生嚴重交通事故，黃男駕駛轎車撞擊行人及機車騎士，並波及路旁車輛。（民眾提供）

    首次上稿20:49
    更新時間23:09

    高雄市左營區軍校路今（1）日夜間6時發生嚴重交通事故，黃男駕駛轎車撞擊行人及機車騎士，並波及路旁車輛，5人受傷送醫，其中68歲黃姓婦人與同行的女兒劉女、女婿張男步行遭橫禍，黃婦與張男經急救已無生命跡象。警方初步了解，黃男疑疲勞駕駛釀禍，正調查事故原因。

    警方初步調查，41歲黃男駕駛轎車沿軍校路南往北直行，疑因疲勞駕駛致車輛失控，先撞擊路旁行人43歲劉女、68歲黃婦及43歲張男，並波及同向機車駕駛35歲黃婦及63歲乘客楊婦母女2人，以及路旁停放的2部自小客車、1部重機車，共計5人受傷送醫治療，其中黃婦和女婿張男失去生命跡象。

    黃男酒測結果為零，無飲酒情事。警方依規定完成測繪、蒐證，詳細交通事故肇因送交通警察大隊分析研判。

    劉女（白衣）、母親黃婦（紅衣）及劉女丈夫被撞擊受傷，其中黃婦傷重不治。（民眾提供）

    劉女（白衣）、母親黃婦（紅衣）及劉女丈夫被撞擊受傷，其中黃婦傷重不治。（民眾提供）

    警方初步了解，黃男疑疲勞駕駛釀禍，正調查事故原因。（民眾提供）

    警方初步了解，黃男疑疲勞駕駛釀禍，正調查事故原因。（民眾提供）

    警方現場維持秩序。（民眾提供）

    警方現場維持秩序。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播