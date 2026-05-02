獨家》中國伸黑手！參與世界咖啡賽被「去台灣化」 1人1信抗議WCC

咖啡拉花好手林紹興在美國聖地牙哥贏得世界拉花冠軍，主辦單位WCC在官網介紹註明為「TAIWAN」的競賽者，日前卻無預警改為「CHINESE TAIPEI」。（資料照）

台灣在世界咖啡賽制組織（World Coffee Championship簡稱WCC）所舉辦的專業咖啡競賽，長年有傑出的表現，不過，WCC本週無預警將涉及台灣的訊息，都從「TAIWAN」改成「CHINESE TAIPEI」。而曾奪冠的「台灣選手」，之後收到WCC來函，告知將「回溯既往」，不再稱其代表台灣，而是來自「中華台北」。台灣咖啡社群為此憤怒，已號召一人一信寄給WCC表達嚴正抗議，要求回到原貌，繼續讓「世界以Taiwan認識」。

WCC世界盃拉花大賽上月美國聖地牙哥舉行，台灣代表選手林紹興獲得冠軍。主辦的WCC在官網介紹文字上，稱奪冠的Bala（林紹興）為代表「TAIWAN」的競賽者。但本週無預警直接改為代表「CHINESE TAIPEI」，大家才驚覺這是全面性的被「去台灣化」。熟悉內情人士說，主要贊助商來自中國的瑞幸咖啡，背後顯有中方的介入影響。

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2016年拿下世界咖啡冠軍的吳則霖於臉書再度貼文說，他收到WCC寄給過往台灣冠軍的信，通知WCC的賽事紀錄將使用新的代表名稱，台灣選手會被標示為 “representing Chinese Taipei” 或 “representing the Competition Body of Chinese Taipei”。他在回覆給WCC的信中則要求進一步說明。

吳則霖信中質疑，他在2016年贏得World Barista Championship時，代表的是 Taiwan。台灣選手自2007年起，就以Taiwan這個名稱參與WCC。因此，將過去與未來的紀錄從Taiwan改為Chinese Taipei，會引發關於程序、標準一致性，以及是否尊重選手與相關社群的嚴肅問題。

台灣咖啡社群也展開自救行動，呼籲團結一致，槍口對外，讓WCC知道台灣咖啡圈與人民真正的聲音，並響應用一人一信的行動，寫信給WCC（info@worldcoffeeevents.org）提出抗議。

在2017年和2019年在世界咖啡烘焙賽（WCRC）總決賽擔任主持人的埃莉諾說，今天是台灣。下一次，可能是任何人。尊敬每個人和每一個社區的多元性和公平性——這是讓精品咖啡永續發展和美麗的關鍵。她除籲直接寫信給WCC。也鼓勵在自己的平台寫下文字。

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世界咖啡賽制組織（World Coffee Championship簡稱WCC）所舉辦的專業咖啡競賽，把「TAIWAN」改成「CHINESE TAIPEI」。台灣咖啡社群為此憤怒，號召一人一信寄給WCC表達嚴正抗議，要求繼續讓「世界以 Taiwan 認識」。（記者蘇永耀翻攝）

世界咖啡賽制組織（World Coffee Championship簡稱WCC）所舉辦的專業咖啡競賽，把「TAIWAN」改成「CHINESE TAIPEI」。台灣咖啡社群為此憤怒，號召一人一信寄給WCC表達嚴正抗議，要求繼續讓「世界以 Taiwan 認識」。（記者蘇永耀翻攝）

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