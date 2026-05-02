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    首頁 > 政治

    藍營殺紅眼！詹凌瑀：軍購之亂掀內鬥大戲

    2026/05/02 08:11 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    軍購特別條例遲未通過，國民黨立法院黨團於4月29日召開黨團大會，針對軍購案預算展開內部討論，但仍未達成共識。對此，媒體人詹凌瑀表示，只能說這場軍購之亂引發的網內互打，鬥起來真的是超好看，各路人馬殺紅了眼，啥顏面都不留了。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，國民黨的內鬥大戲真的是一齣比一齣精彩，完全不留一點情面給彼此。國民黨中央直接在臉書發了千字長文，砲口對準前中廣董事長趙少康，起因是趙少康針對軍購特別條例3800億加N的版本，質疑以前什麼時候有黨版過，結果黨中央半夜發聲明還不夠，白天繼續發文痛批他失之武斷、違背立法實務。這操作真的讓人看傻眼，平時監督對手沒看到這麼多論述，砲口向內倒是戰鬥力破表，洋洋灑灑寫了一大篇。

    詹凌瑀指出，現在去翻那篇貼文的留言區，根本亂成一鍋粥。一派狂罵趙少康不懂裝懂、認知還停留在朱主席時代；另一派則反酸黨中央特地發長文臭自己人是有多急，說好的黨團自主去哪了。

    詹凌瑀直言，最無奈的還是基層支持者，有人崩潰留言說24年之前挺藍，但看著每天黨內互打，從26年開始只會堵藍了，直呼不用等別人動手，國民黨根本是自己滅自己，只能說這場軍購之亂引發的網內互打，鬥起來真的是超好看，各路人馬殺紅了眼，啥顏面都不留了。

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