盧秀燕再於龍井宣布「我不選了」 要江啟臣繼續做下去

台中市長盧秀燕（前排左3）主持龍井親子館開幕式，再次宣布交棒給國民黨台中市長參選人江啟臣（前排中）。（記者黃旭磊攝）

台中市長盧秀燕主持龍井親子館開幕式，再次向台下的國民黨台中市長參選人江啟臣，及在地民進黨議員張家銨、曾威等民代宣布「我不選了」（2026年底台中市長），盧秀燕還稱「隔壁縣（彰化）因人口少，少了一個副縣長」，台中人口持續增長，要「啟臣當市長，好的預算及政策要持續下去。」

龍井親子館位於龍井區公所4樓今天上午開幕，盧秀燕週末趕至新北及高雄市，為國民黨市長參選人李四川、柯志恩輔選，盧秀燕上午步入會場，面對記者追問均未答覆，盧宣稱推動「區區親子館」，任從4間增加到25間，龍井、烏日及大肚現在都有親子館，各館一年要預算要7百多萬，「啟臣當市長會繼續編（預算）下去」。

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盧秀燕稱，「隔壁縣（彰化）人口少了一個副縣長」，台中繁榮人口創新高有286萬9千多人，人口遷入率是六都第一、生育率是全國生第二多的，生育補助生越多獎勵越多，有農田水利會委員哥哥一家就生了5個，第五胎獲獎勵金5萬元。

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