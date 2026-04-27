為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕再於龍井宣布「我不選了」 要江啟臣繼續做下去

    2026/04/27 12:07 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕（前排左3）主持龍井親子館開幕式，再次宣布交棒給國民黨台中市長參選人江啟臣（前排中）。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（前排左3）主持龍井親子館開幕式，再次宣布交棒給國民黨台中市長參選人江啟臣（前排中）。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕主持龍井親子館開幕式，再次向台下的國民黨台中市長參選人江啟臣，及在地民進黨議員張家銨、曾威等民代宣布「我不選了」（2026年底台中市長），盧秀燕還稱「隔壁縣（彰化）因人口少，少了一個副縣長」，台中人口持續增長，要「啟臣當市長，好的預算及政策要持續下去。」

    龍井親子館位於龍井區公所4樓今天上午開幕，盧秀燕週末趕至新北及高雄市，為國民黨市長參選人李四川、柯志恩輔選，盧秀燕上午步入會場，面對記者追問均未答覆，盧宣稱推動「區區親子館」，任從4間增加到25間，龍井、烏日及大肚現在都有親子館，各館一年要預算要7百多萬，「啟臣當市長會繼續編（預算）下去」。

    盧秀燕稱，「隔壁縣（彰化）人口少了一個副縣長」，台中繁榮人口創新高有286萬9千多人，人口遷入率是六都第一、生育率是全國生第二多的，生育補助生越多獎勵越多，有農田水利會委員哥哥一家就生了5個，第五胎獲獎勵金5萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播