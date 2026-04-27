呂禮詩登共艦舔中！ 莊瑞雄轟：在昔日同袍眼裡猶如「神經病」

民進黨團幹事長莊瑞雄。（記者陳逸寬攝）

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，近日更登上共艦喊「祖國的強大也代表台灣的安全」，但現行法規無法懲處呂禮詩。民進黨團幹事長莊瑞雄今痛批，相信呂禮詩過去在部隊的同袍，聽了以後會覺得呂像神經病一樣，怎麼會把威脅當成台灣的保障。民進黨團已提出「兩岸人民關係條例修正案」把校級軍官言論列入，如果對岸這麼好，也勸呂禮詩不要回來了。

呂禮詩在解放軍北部戰區海軍艦艇開放活動參觀「烏魯木齊艦」與「濰坊艦」後，接受中媒採訪表示，「看到解放軍在進步，了解真的祖國的實力在哪裡，不是說站在祖國的面前，看到這些裝備就一定要腿軟，因為我們兩岸是一家人，祖國的強大也代表台灣的安全」。

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莊瑞雄直言，聽了呂禮詩講的話，台灣很多人真的會想吐血，哪有一個中華民國軍人會站到台灣敵人的軍艦上喊「祖國的強大，台灣更安全」。這完全是敵我不分，站在敵人甲板上講出傷害台灣的言論，相信呂禮詩過去在部隊的同袍，聽了以後會覺得呂像神經病一樣，怎麼會把威脅當成台灣的保障？

至於該如何遏止其行徑，莊瑞雄說明，民進黨團在內政委員會提出「兩岸人民關係條例第九條之三、之四及第九十一條修正案」把校級軍官言論列進去，這種人的言論背叛中華民國。中華民國的軍人如果再多幾個像呂禮詩這種貨色，這對國家是多大傷害？

莊瑞雄怒斥，一個退役領著國家俸祿的少校，站在敵人甲板上講「祖國的強大也代表台灣的安全」這沒人聽得下去，這題應該問民眾黨、國民黨，看他們對呂禮詩講法是否願意背書？國家竟然會培養出這種軍人，民進黨團要提出嚴厲譴責，如果對岸這麼好，也勸呂禮詩不要回來了，就待在中國就好了。

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