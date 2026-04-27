賴總統出訪受阻 菲律賓台灣同鄉會譴責中國政治脅迫

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，菲律賓台灣同鄉會發表聲明強烈譴責中國將國際空域武器化，作為政治脅迫工具。（資料照）

總統賴清德出訪非洲友邦受阻，菲律賓台灣同鄉會發表聲明強烈譴責中國將國際空域武器化，作為政治脅迫工具，獲菲律賓多家媒體刊登。

賴總統原定於22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因飛航許可遭撤銷未能成行，改由外交部長林佳龍以特使身分前往。中華民國外交部隨即發表聲明，譴責中國以政治手段干擾國際民航運作及台灣與各國正當外交往來。

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菲律賓台灣同鄉會近日發表聲明強烈譴責中國將國際空域武器化，作為對台灣進行政治脅迫的工具，接連獲馬尼拉標準報（Manila Standard）、每日論壇報（Daily Tribune）和菲律賓商業新聞網（The Philippine Business and News）等媒體刊登。

同鄉會指出，北京當局施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤銷專機飛航許可，迫使賴總統行程取消，「是赤裸裸的脅迫」；中國將國際空域作為政治工具，威脅既有國際秩序，在南海同樣面對騷擾與威嚇的菲律賓，也應該警覺。

聲明寫道，台灣擁有2300萬人口，領導人經由選舉產生，理應享有與國際社會正常互動的權利，呼籲國際社會採取更明確立場，拒絕任何國家將國際空域政治化、反對外交脅迫、維護國際法下海空域的自由與開放，並支持台灣在不受干擾情況下，參與國際交流。

同鄉會強調，脅迫被容忍就會蔓延，唯有透過集體抵制，方能遏止。「今天是台灣，明天可能是任何國家，包括菲律賓」，區域的穩定與否取決於各國是否願意共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

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