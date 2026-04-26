全面恢復兩岸客運直航？ 民航局列6點說明：航權使用率僅55％

交通部民用航空局表示，目前兩岸直航航班還有增班餘裕，今年首季航權使用率55%、平均載客率75.9％，包機航點也未有業者提出申請；示意圖。（記者黃宜靜攝）

中國日前透過兩岸「民航小兩會」致函我方，呼籲全面恢復兩岸客運直航，陸委會以「沒有回頭客」為由，認為現有航點與運量已足夠，所以就讓市場機制去解決；對此，交通部民用航空局6點說明，並強調已循序漸進作出最大程度的開放，目前兩岸直航航班還有增班餘裕，今年首季航權使用率55%、平均載客率75.9％，包機航點也未有業者提出申請。

中共10項涉台措施中「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」，中方已透過民航小兩會致函我方，何時會啟動協商？陸委會說航點開放交由市場機制解決，和民航局立場一致嗎？民航局用6點說明，首先陸委會4月16日以新聞稿發布的5點說明，是經政府相關機關會商的共同立場，迄今沒有任何改變。

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再者，民航局表示，世界各國對於空運的開放，都是秉持安全及對等原則，並考量市場因素，透過談判作出安排。過去兩岸航權、航點開放，是基於當時時空環境所作出的安排。在疫情之後，兩岸情勢及客觀環境已大幅改變，政府仍是依據上述原則，並充分考量業者及旅運需求，循序漸進作出最大程度的開放。

民航局表示，迄今為止，政府已開放15個定期航班航點（包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州），每週可飛航班次420班。另開放13個包機航點（包括：瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州），航空業者可於獲配航權額度內，於春節、清明節、端午節、中秋節等節慶期間申請飛航包機。

民航局指出，只要有足夠需要，也不排除改為定期航班航點。在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點，足以證明政府已充分考量兩岸航空運輸的需求。

民航局指出，從航權及航班利用率來看，今年1至3月兩岸航空公司實際飛航平均每週共計310班，3月我方業者平均每週飛航115班，航權使用率55%（其中有13班上海航班是中方遲未給予適當時間帶致無法飛航），1至3月平均載客率75.9％；至於包機航點，從2023年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請。這足以說明目前已開放航權航班及航點，尚有可供業者提出申請使用餘裕。

第五，民航局表示，未來仍將秉持既定政策原則，定期檢討兩岸空中客運直航的相關運作，並適時作出必要的調整。在28個已開放航點外，若我方業者有經常性需求，也可向民航局提出書面請求，民航局也將會同相關機關務實檢討處理，作出合理的決定。

民航局強調，以上各項政策說明是政府內部一致立場，陸委會相關說明均是在政府既定政策下對媒體個別問題的回應，並無和民航局立場不一的問題。

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