國民黨團又推「稅收超徵普發現金」 公督盟轟：拖台灣一起去死

立法院國民黨團近日再度擬具「預算法增訂第81條之1條文草案」，主張年度稅收超徵3000億元時普發現金。圖為國民黨團總昭傅崐萁。（資料照）

立法院國民黨團近日再度擬具「預算法增訂第81條之1條文草案」，主張年度稅收超徵3000億元時普發現金。公民監督國會聯盟今日痛批，這是拖垮台灣、拖垮中央財政的修法，國民黨眼看執政無望，準備要拖著台灣一起去死，這才是最恐怖的。

國民黨立委傅崐萁提出「預算法」修正草案後，立法院國民黨團24日於立法院院會提案指稱，鑑於自2021年起，全國賦稅收入實際金額皆超過該年度預算預估3000億元以上，政府稅收如何運用，超徵之稅收，如何還稅於民，引發輿論關注。為明確化政府超徵預算的運用，爰擬具「預算法增訂第81條之1條文草案」，明定超徵稅收的優先用途與分配順序，以制度解決亂象。

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提案聲稱，「全年實徵淨額達到當年度預算編列數115%時，應優先弭平當年度歲入歲出之差短，如有賸餘，應辦理普發現金」。

對此，公督盟執行長張宏林今日受訪表示，外界可以檢視，國民黨所提出的修法草案是否適用於地方政府，如果一體適用，價值就是一致的。如果不適用地方政府，地方可以不發普發現金，這種法案就只是要來拖垮中央執政用的。

張宏林批評，地方政府稅收有盈餘，是不是也要比照普發？請國民黨讓地方縣市政府照做。如果國民黨認為官員反質詢要被判刑，縣市政府官員反質詢議員質詢是不是也要比照？簡單來講，如果國民黨要對中央政府做的，可以套用在地方，這個才是一致，不然就只是故意要拖垮台灣、破壞財政紀律罷了。

「藍白就只有毀憲亂政而已！」張宏林質疑，這些相關修法都是要拖垮中央財政、拖垮台灣，不然一個想要重返執政的政黨，一定是讓法規能合於實務狀況，現在國民黨整個朝向不想執政，或認為無法執政的狀態，所以要拖著台灣一起去死，這才是最恐怖的。

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