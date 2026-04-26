邱議瑩、趙天麟現身力挺 賴瑞隆小港後援會成立提4承諾

賴瑞隆（中）小港後援後成立，高雄隊集合到位。（圖由賴瑞隆提供）

高雄隊集合到位！民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（26）日舉辦小港後援會成立大會，立委邱議瑩、許智傑、李昆澤及前立委趙天麟、議長康裕成都到場助講，現場有數千鄉親相挺；賴瑞隆提出4承諾，強調「小港起飛，高雄就起飛!」

賴瑞隆致詞說，小港是高雄面向世界的重要門戶，不僅擁有國際機場、港口與臨海工業區，更有一代又一代辛勤打拚的勞工朋友，是支撐城市發展的關鍵力量。過去小港長期承擔產業發展的成本，未來更應升級為宜居、進步、充滿希望的生活城市。

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賴瑞隆表示，這幾年在立法院爭取多項重大建設，包括捷運小港林園線、國道七號、小港醫院急重症大樓及高雄機場新航廈等；面對半導體、AI產業快速發展與國際人才進駐；他已與陳其邁市長持續和中央合作，研議推動「南星24小時國際機場」，盼補足南部全天候國際航運的缺口，這也是不分黨派政治人物都應正視的課題。

誓言成為「關鍵第四棒」的賴瑞隆也提出對小港的「4個打拚」承諾：第一，拚交通更完善，捷運與國道建設加速完成；第二，拚產業更升級，帶動機場、港區與工業區整體轉型，創造更多優質就業機會；第三，拚環境更正義，大林蒲遷村順利落實；第四，拚生活更宜居，完善公園綠地、運動空間、托育長照與社區建設。

初選失利的立委邱議瑩特別趕來，她說，與賴瑞隆這10年共同在立法院照顧高雄的經濟和民生，雖然2個月前尚在競爭，但彼此維持良好風度，她和賴瑞隆都將高雄市政放在個人前面，「高雄需要好的市長和完整的議會團隊，讓戰力發揮到最高，請所有市民朋友繼續做賴瑞隆的後盾，一起揮出全壘打！」

前立委趙天麟今天也現身，他表示「民進黨在競爭過程中培養更好更多的人才，高雄隊也會在競爭後絕對團結！」小港後援會副會長蔡冠璋表示，賴瑞隆實現第一次參選立委的承諾，在小港推動種植100萬顆綠樹，改善空污問題；議長康裕成更呼籲，請所有小港的鄉親擔任賴瑞隆的「拉票部隊」。

現場由小港後援會會長洪進國進行授旗儀式，眾人齊聲高喊口號，展現團結拚勝選的強大氣勢。

邱議瑩（中）強調，高雄需要好的市長和完整的議會團隊，請市民繼續做賴瑞隆（左）的後盾。（圖由賴瑞隆提供）

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