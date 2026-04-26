國民黨提減稅大禮包 幼兒學前特別扣除額對象擴大至18歲以下

國民黨團於24日立法院會提出「所得稅法第17條條文修正草案」，將幼兒學前特別扣除額改成未成年特別扣除額，適用對象從6歲以下擴大至18歲以下。示意圖。（資料照）

現行所得稅法規定，幼兒學前特別扣除額為6歲以下子女，第一名子女15萬元、第二名以上22.5萬元。立法院國民黨團於24日立法院會提出「所得稅法第17條條文修正草案」，將幼兒學前特別扣除額改成未成年特別扣除額，適用對象從6歲以下擴大至18歲以下，盼減輕育兒家庭經濟負擔。

2023年底立法院三讀通過所得稅法修正案，幼兒扣除額第一名子女調高至15萬元、第二名以上22.5萬元。去年12月立法院又三讀通過，將長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，今年5月報稅可適用。

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國民黨團於24日立法院會提出「所得稅法第17條條文修正草案」，將幼兒學前特別扣除額改成未成年特別扣除額，適用對象從6歲以下擴大至18歲以下。國民黨團表示，有鑑於教養是翻轉階級、提升國家競爭力的核心，現階段未成年教養成本大幅增加，盼減輕育兒家庭經濟負擔。

國民黨團說明，養育子女負擔沉重是國人不願生育的主因之一。增加未成年教育扣除額能直接降低育兒中後期的經濟壓力，與政府「國家跟你一起養」的政策目標相符。擴大未成年特別扣除額，不僅能感同身受家長的辛勞，更是國家對於優質養育環境的承諾。

國民黨團表示，除了緩解少子化危機，也有助於課稅公平原則，為落實國家跟你一起養的政策，對於納稅義務人應比照營利事業的必要成本支出，給予更合理的減免額度。

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