今年又要普發現金？國民黨團再推「稅收超徵普發現金」修法

立法院國民黨團由總召傅崐萁（左二）等黨鞭擔任提案人，提出「預算法增訂第81條之1條文草案」，主張稅收超徵普發現金。（資料照）

立法院財政委員會去年3月初審通過預算法增訂第81條之1條文草案，明定法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120％，或超徵3000億元時應普發現金。但朝野、行政部門無共識，全案保留送院會協商。去年8月立法院會決議另定期處理後，擱置至今。不過，立法院國民黨團於前天（24日）院會又提出相關修法，逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨團人士：修法將「還稅於民」制度化

對此，國民黨團人士表示，其實這個議題社會早就討論過，但過去都是一次性的發放，現在在野黨推動的是把「還稅於民」制度化，讓未來只要稅收明顯超徵，就有一套明確、透明的機制，把多收的錢回饋給全民，這不只是發現金，而是建立一個可長可久的民生保障制度。

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國民黨團人士指出，他們看到行政院的態度始終比較保守，甚至可以說是抗拒。原因很簡單，因為一旦制度化，就代表財政的運用要受到規範，不能再由行政部門自由裁量。現在的情況是，錢什麼時候發、發多少，幾乎完全由行政院決定，這其實就是把權力集中在少數人手上。

國民黨團人士強調，在野黨的立場很清楚，我不是為了短期討好，而是要建立一個公平原則：稅收來自人民，當政府多收了，就應該在合理門檻下回到人民手中，而不是變成政府可以任意運用、甚至擴張支出的工具。這才是真正把民生放在第一位。

國民黨團24日於院會提案，指鑑於自2021年起，全國賦稅收入實際金額皆超過該年度預算預估3000億元以上，政府稅收如何運用，超徵之稅收，如何還稅於民，引發輿論關注。為明確化政府超徵預算的運用，爰擬具「預算法增訂第81條之1條文草案」，明定超徵稅收的優先用途與分配順序，以制度解決亂象。

全年實徵淨額達當年度預算編列數115％ 弭平差短後普發現金

提案指出，「全年實徵淨額達到當年度預算編列數115％時，應優先弭平當年度歲入歲出之差短，如有賸餘，應辦理普發現金。」提案說明表示，稅收是人民交給政府處理公眾事務的資金。如果政府的預算執行完畢後還有顯著賸餘，這部分「多收的錢」在法理上應該回饋給國人。因此，稅收超徵達一定數額，應將一定的比例普發現金，不僅能藏富於民，也能緩解通貨膨脹壓力與刺激內需消費，與全體國民共享經濟成長果實。

立法院國民黨團於前天（24日）院會又提出「稅收超徵普發現金」修法，逕付二讀，交付黨團協商。（資料照）

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