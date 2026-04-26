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    首頁 > 政治

    從口號變成真的橋 李四川：淡江大橋不是選舉橋

    2026/04/26 12:08 記者俞肇福／新北報導
    淡江大橋。（資料照）

    淡江大橋。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（26日）在臉書分享最新影片，他提到最近即將要通車、民眾與媒體討論度極高的淡江大橋，期間，經歷40年，每到選舉就拿來討論，選後就不見，被民眾笑稱「選舉橋」，後來在他與前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜接力完成，他感性地點出「讓選舉橋變成真的橋」的政治承諾。

    李四川今天在臉書分享影片內容，以「選舉橋」開場，回顧淡江大橋從自己擔任台北縣副縣長任內推動至今、歷經40年終於兌現的歷程。他細數自己與朱立倫前市長、侯友宜市長接力爭取的過程，並以淡江大橋剖面設計圖說明軌道共構規劃，從淡水延伸至五股、蘆洲、北士科的雙北軌道藍圖。最後感性點出「讓選舉橋變成真的橋」的政治承諾。

    李四川回顧說，淡江大橋那一座橋被稱為「選舉橋」，選舉的時候就浮上來，選舉完了就沉下去，他從2010年核定，那時候他擔任台北縣副縣長，他跟他的老長官說，是否把淡江大橋蓋起來，淡江大橋中間留的是輕軌，輕軌從淡水過來的時候，向左轉的時候就可以到五股，如果做輕軌到蘆州，蓋蘆社大橋就可以到社子島，跨過基隆河就到北士科。

    李四川說，很高興那座橋歷經40年，5月要通車，他轉述侯市長說，40年見證八里到淡水的橋能夠通，讓選舉橋變成真的橋，他說政治不該只剩下選舉，橋要真的蓋起來，市民才能安心走過去。

    「工程川說」是李四川推出的全新短影片系列，由李四川親自上陣，透過行程走訪與第一人稱敘述，分享他對城市建設的觀察與規劃。

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