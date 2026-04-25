曾被找去當不分區 劉柏君怒轟：台灣政壇有柯文哲是很大的傷害

劉柏君說，民眾黨曾邀請她當不分區立委。（擷取自劉柏君臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，近日更被爆出對醫護施壓，引起爭議。對此，被稱為「通靈少女」的索菲亞劉柏君透露，自己在2019年曾收到民眾黨要找她當不分區立委的邀請，她直言從政不在她的人生清單，更怒嗆，「台灣政壇有柯文哲，我覺得是很大的傷害」。

劉柏君在臉書發文表示，2019年她曾收到民眾黨要找她當不分區立委的邀請，不過她沒有接受，除了從政不在人生清單，那時她更想做運動外交，目標清楚自己堅持走到現在還在努力。

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劉柏君指出，而今日的民眾黨則令她不勝唏噓，畢竟誰都不喜歡被欺騙，曾經寄與厚望，這種創傷都延伸到其他方面。她舉例，聽到政治人物打著除弊、SOP、建立制度、該怎麼辦就怎麼辦、改革、可愛、務實，不要說心中警鈴，根本會心生厭惡，就像是現在還有所謂「捕獲野生XX」，已經不好玩，甚至覺得不舒服、被當傻子。

劉柏君說，好的副作用就是比較不會被媒體包裝和流量影響，會去瞭解實際上落實了什麼？做了什麼？畢竟已經聽太多口號、太多形容詞。她怒批，「台灣政壇有柯文哲，我覺得是很大的傷害」。不過當中一定也讓台灣人收穫點什麼，不對政治人物的人設盲從、有濾鏡有立場就無限底線包容、施政不被口號包裝迷惑把事實拿出來討論，「總之，台灣人不再被那麼好唬攏了」。

貼文曝光後，補教名師呂捷也留言說，「2019年……拎北當時也隔空拒絕了！」網友也紛紛表示，「還好沒加入，一堆卡到陰的，你去應該會很不舒服」、「直覺很準，遇到壞東西要遠離，遠離保平安」、「再次證明人比鬼可怕」、「好險！沒有陷入汙泥中！」、「真的很慶幸索非亞的判斷和拒絕，掌聲」。

劉柏君說，民眾黨曾邀請她當不分區立委（擷取自劉柏君臉書）

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