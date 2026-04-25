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    首頁 > 政治

    美智庫嗆軍購沒過中華民國成「負資產」 藍委當場反駁

    2026/04/25 23:11 記者劉宛琳／台北報導
    立法院副院長江啟臣16日接見美國智庫哈德遜研究所、胡佛研究所及保衛民主基金會學者訪問團。（擷取自立委羅廷瑋臉書）

    立法院副院長江啟臣16日接見美國智庫哈德遜研究所、胡佛研究所及保衛民主基金會學者訪問團。（擷取自立委羅廷瑋臉書）

    民進黨立委王定宇日前爆料，立法院長韓國瑜接見華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪團時，被美國代表當面警告，最好在川習會前通過國防預算，否則將付出慘痛代價。無獨有偶，國民黨立委日前接見美智庫訪團時，也被警告若川習會前軍購不過，中華民國會被美國總統川普認為是「負資產」，遭國民黨立委當場反駁，與會的哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁證實此事。

    立法院副院長江啟臣16日接見美國智庫哈德遜研究所、胡佛研究所及保衛民主基金會學者訪問團。與會的美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）直言，若川習會前不通過軍購，川普會認為中華民國是「負資產」。

    據轉述，國民黨立委羅廷瑋反駁說，中華民國怎麼會是負資產？對等關稅的時候，和亞洲地區如韓國等其他國家表現相比，中華民國是最配合美國的。

    訪團成員說，希望在軍購上看到台灣的決心。羅廷瑋回應，翻開前總統馬英九、蔡英文及現任總統賴清德每年的公務預算，國防預算不斷的在成長，這就是我們對國防的決心。不可以單單只看到這次的特別預算，就說中華民國沒有符合美國一時的要求。

    訪團成員也關切「鄭習會」是否代表「親中」？羅廷瑋回應，他可以代表許多國民黨年輕的立委表達，我們就是「3D策略」，民主（Democracy）、嚇阻能力（Deterrence）以及持續對話（Dialogue）。這也是美國國務院跟我們說的，多溝通是好事，鄭習會就是溝通，我們也會加強對美溝通。

    羅廷瑋最後說，國民黨支持美國軍購，但是不支持民進黨的軍購。如果美方希望國民黨通過軍購，應該要多跟我們溝通，而不是透過民進黨跟我們溝通。

    羅廷瑋說，他的選民擔憂民進黨的軍購裡夾雜的貪汙、茶葉行和裝潢行（指非專業競標）。國民黨強烈的監督不代表反對美國的軍購，如果美國要軍購可以來強力的主導，但國民黨不想看到民進黨強力的主導，因為民進黨強力的主導會有很多的貪汙。

    羅廷瑋也直言，他的老闆就是中華民國的國民，翻開所有的民調，國人都是支持軍購的，但國人更支持國民黨監督並達到更有效的軍購。現在政府的對美軍購夾雜的是民進黨想要的軍購和商購，國民黨要的是更有效的國防提升，台灣軍工人才、產業發展。

    許毓仁在會中對羅廷瑋的發言表示同意。許毓仁受訪說，藍委在會中表達的是國民黨支持軍購和透明審查，因為過去商購有很多弊案，國民黨的選民會在意，區域立委就是反映選民的心聲。智庫對於能夠了解國民黨第一線的聲音，對他們來說是有幫助的，但對於把這些事情當做沒辦法通過的理由無法接受。他們也同意政治上需要妥協，如果可以找到合理的方案，他們樂觀其成。

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