謝國樑不只砸1.3億買鴨子船 民進黨再列6大「衝動消費紀錄」

基隆市長謝國樑。（資料照）

基隆市政府採購水陸兩棲運具（鴨子船），經費暴增至新台幣1.3億元，引發爭議。民進黨今（25日）再列舉基隆市長謝國樑的6項「衝動消費紀錄」，總額高達1億3622萬元，並諷刺說，「要是沒有謝公子，還不知道錢可以這樣花！」

民進黨今天透過臉書撰文指出，基隆市府採購2輛鴨子船經費高達1.3億元，請問這是開到「鑽石版」的基隆市嗎？謝國樑每每出手，必能掀起眾人一番議論。小至零頭一般的百萬跑車聚會，大至上億元預算的電動機車大放送，這種花錢方式，要是沒有謝國樑，還不知道錢可以這樣花。

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民進黨並盤點幾項謝國樑大手大腳的消費紀錄，最新力作是1.3億鴨子船，目前基隆市完全沒有適用「水陸兩用觀光巴士」的法條或相關自治條例。水路路線缺乏「碼頭坡度評估」，市府竟打算叫人力極度吃緊的公車處司機兼任駕駛？碼頭工程預算從560萬元暴增至4500萬元，漲幅803%。鴨子船預算則增加到1.3億元，社福政策與校舍改建案，卻因預算不足而被迫延後。

民進黨續指，謝國樑公費追星，先用132萬元找民眾黨楊寶楨當「政策推廣大使計畫」，再花1200萬元找藝人安心亞擔任城市代言人。然後，以上兩案都在同一個月內發生，有必要嗎？找了專業藝人安心亞，結果民眾印象只剩謝國樑開心合照，難道一切都是謝公子的追星計畫？

此外，民進黨提到，基隆市為了換掉舊公車，謝國樑決定花6220萬元，結果全買二手車，頻繁拋錨、路邊噴裝，又有什麼辦法？市府還認為，中央補助的電動公車又不是隨買隨到，過渡期用二手車，你有意見嗎？

民進黨說，花1450萬元採購人工草皮，花錢鋪上去被罵以後再花錢拆下來。又花120萬元在常下雨的海邊放白沙發，活動結束一切煙消雲散，東西去哪了？沒人知道。還有250萬元辦的超跑嘉年華，造成塞車、民怨，但謝公子說好玩，下次還辦。一百種花錢的方法，凡人絞盡腦汁，都不如公子靈機一動。

「謝家有錢讓他任性，基隆市有耐心看他揮霍嗎？」民進黨直言，畢竟謝國樑是市長，他認為這些都很好，他就想這麼做，那也不是不行。但這種「想到哪做到哪」、「衝動消費」的施政風格，真的是基隆市民想要的嗎？不斷開支票、花錢如流水，用最多的資源達到最低的效益。

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