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    首頁 > 政治

    軍購預算若沒在5/7前通過 許毓仁示警：被「暫緩」機率高

    2026/04/25 23:36 記者劉宛琳／台北報導
    前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁。（資料照）

    前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁。（資料照）

    首次上稿 23:28
    更新時間 23:36

    川習會即將在5月14日登場，但國防特別條例草案仍卡在立法院，下週一繼續協商。哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁表示，美國總統川普和中共中央總書記習近平見面前一週，國務院就會形成雙方對談的工作清單，若屆時軍購還未通過，被暫緩的機會會很高。許毓仁呼籲趕快通過軍購，國民黨才能脫離戰場。

    許毓仁表示，軍購在此之前未通過，將會透露出台灣對於軍購「並沒有很積極」的訊號，讓川普可以順著習近平以和平解決兩岸問題的相關話術，答應習的要求，不管是美國反對台獨還是軍購上「順勢暫緩」。而這樣可能會造成的嚴重後果，就是在將來形成一個慣例，「一暫緩，就不知道什麼時候會重啟」。

    許毓仁表示，現在川普急需跟習近平談成一筆大交易，去穩定美國即將到來的期中選舉，在變數很多的情況下，對台灣都是不利的，台灣應該要降低各種變因，而軍購就是最直接的變因。

    黨內人士透露，美國在台協會（AIT）處長谷立言這次會見國民黨主席鄭麗文，是想對外表達，美方不是不跟國民黨接觸，再來就是empower國民黨的親美派。如果屆時台灣通過的是一個AIT沒辦法接受的數字，谷立言去華府可能很難看；再者，華府對鄭麗文的印象是非常模糊的，都是鄭當主席後拼湊出來，需衡量未來是否能和鄭麗文做為合作夥伴還是繼續觀察，畢竟鄭麗文不是傳統政治人物。

    該人士表示，很多美國國會議員會好奇，台灣現在對於軍購處理的狀況，及國民黨對外發出的訊號，這都將成為日後他們考量跟鄭麗文見面時該有的態度。「因為現在美國國會已經踩得蠻硬的」，在軍購的這個事情上已連續的發函，國會議員也不斷來訪，「一時間叫他們張開雙臂，去擁抱鄭麗文也是有點難度」。

    藍營人士也透露，國會議員的施壓對鄭麗文來說應該沒用，因為她可能認為，這些人本來就不支持國民黨，繼續施壓她，但實務上，立法院是國民黨多數。

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