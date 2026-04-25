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    首頁 > 政治

    扯！呂禮詩登共艦喊「解放軍準備好了」 網怒：取消退休俸

    2026/04/25 19:01 即時新聞／綜合報導
    呂禮詩喊：解放軍準備好了。（取自中媒體）

    呂禮詩喊：解放軍準備好了。（取自中媒體）

    海軍退役少校、前艦長呂禮詩近日赴中登艦參觀，受中媒採訪時竟連軍艦整潔度、文宣擺放等小事都列出稱讚，還高喊：「解放軍海軍準備好了！」受訪片段立刻被各中媒大肆報導。有網友近日在社群貼出相關報導，痛批此行為根本就是「叛國」，並喊：「應立即撤銷其台灣國籍！」還有網友要求立刻取消他的退休俸。

    呂禮詩近年舔共言行不斷。中國本月23日「人民海軍成立77周年紀念日‌」，多地開放艦艇參觀。呂禮詩也登上中共北部戰區烏魯木齊艦參觀，還接受中媒採訪。相關畫面不但被中國各媒體播出，還報導聲稱這是「台灣內部輿論」。

    根據網友今日在Threads上貼出的片段，呂禮詩受訪時大讚，烏魯木齊艦無論是艦艇的保養、艙內的整潔以及文宣的擺置，「都可以說解放軍的海軍準備好了！」

    該影片曝光後，立刻引發網友憤怒，紛紛留言：「這應該取消退休俸」、「有沒有相關法條可以制裁這些背骨仔們？」、「砍他的退休金吧」、「這樣不是叛國什麼才是叛國？」、「拜託政府拿出魄力！刪他台灣身分」、「繳回、撤銷他的終身俸！」、「台灣還要供養他嗎？」、「台灣人還要每個月花十萬塊養他到死」、「請國防部火速取消呂禮詩的退休金和一切禮遇」。

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