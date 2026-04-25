蔣萬安聊到沈伯洋超尷尬！溫朗東分析：「仇恨值高」假象被擊沉

台北松山慈惠堂25日舉行「2026台北母娘文化季保民繞境嘉年華起駕儀式」，立委沈伯洋應邀出席，並扶轎起駕。（記者方賓照攝）

民進黨台北市長提名人選未定，立委沈伯洋的呼聲越來越高。沈伯洋今與副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安一同出席松山慈惠堂母娘文化季，難得同台。對此，資深媒體人溫朗東認為，今天擊沉了藍營散布的「沈伯洋仇恨值高」的假象，蔣萬安會遇到艱困異常的挑戰。

溫朗東在臉書發文表示，跟沈伯洋同台前，記者堵麥蔣萬安，問蔣怎麼看沈的新髮型、要不要跟沈聊音樂。蔣萬安尷尬、呆滯，像是個不知道正確答案的小學生，還得要徐巧芯護駕。這一幕，擊沉了藍營散布的「沈伯洋仇恨值高」的假象。這假象連很多本土派朋友都深信不疑，但完全是無稽之談。如果一個人大家都討厭，為何不敢談論他？

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溫朗東指出，討厭沈伯洋的，本來就是蔣萬安鐵票，刮風下雨也會投蔣一票，對政治關注度低。對台北的搖擺選民來說，沈伯洋是「不認識、不了解、不知道他是誰」。這就是為什麼蔣萬安不能談論沈伯洋，因為怕講錯話，更怕越講，沈伯洋知名度越高。

溫朗東續指，沈伯洋剪短頭髮，這是正確的形象選擇。不知為何，台北人似乎特別偏愛看起來像「軍公教家庭出身，外觀保守，謙遜有禮，喜歡運動，留美回來的知識份子」，藍營的馬英九、郝龍斌、蔣萬安，外型上都走這個路數，路數對了，潛力就大。

他發現，蔣萬安的競選主軸已經露出端倪，用「家庭」語言，取代掉「政策與智識比拚」。蔣萬安這一個月來，用的語言是「注入溫暖的靈魂」、「偉大城市重要的是人心溫暖彼此守護」、「我最不敢跟我太太辯論」。他直呼，「這是精心設計的步數」。

溫朗東分析，蔣團隊知道，比智力，比政策，會被本土派議員圍攻，不可能全面防守。但是在「家」的語境裡，市長是家長，家裡不比智力，比溫暖。這是「盧媽媽」策略的翻版。更深一層的意義，也是沈伯洋團隊必須看到的陷阱，台北市民並沒有期待大規模的政策變動，曖昧含糊的家庭語言，反而是最大公約數，「這很反直覺，但完全有脈絡可尋」。

溫朗東說，台北是商業城市，右派思維，喜歡小政府，最好的政府就是蘋果電腦哲學：感受不到裝置的存在。不干擾你的市府，就是好市府。對很多台北人來說，根本也不追求什麼政策創新、突破、大建設，這些都太理所當然。很多台北人追求的是，市府不要來阻礙我、除非出事，不然市府最好隱形。

而這合理解釋了，為什麼蔣萬安明明並沒有一流人才的智能，卻能有高度人氣。不是台北市民笨到看不出蔣萬安的空，而是台北人聰明到看出，蔣萬安沒那個能耐做出干擾我生活的政策。

溫朗東認為，台北人要的是「順」，不是「變」。要的市長是「無為」，不是「有為」。這個軸線掌握到了，蔣萬安會遇到艱困異常的挑戰，而無暇顧及新北。能作到這點，就已經是贏了。

沈伯洋今至松山慈惠堂出席母娘文化祭活動。（記者甘孟霖攝）

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