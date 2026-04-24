政面交鋒3-3》科技背景難掩治理落差？黃世杰質疑張善政與民眾距離過遠

民進黨桃園市長參選人黃世杰接受本報《政面交鋒》節目專訪，他舉例市區暴雨淹水、垃圾掩埋場火災等，直批現任國民黨籍市長張善政的施政風格，很少站在第一線來替市民朋友解決問題。（記者陳宇睿攝）

記者陳璟民／桃園專題報導

民進黨桃園市長參選人黃世杰在年底選戰將挑戰尋求連任的國民黨籍市長張善政，黃世杰接受本報《政面交鋒》節目專訪時表示，有人認為張的個性比較保守、溫和，張也自詡為科技市長，其實很多市民朋友覺得他相當的冷感，「為什麼？因為張善政的施政風格，就是很少站在第一線積極幫市民朋友解決問題」，事後交給各局處或副市長去處理、去代替他發言，可是，市民期待的是勇於在第一線、直接有魄力來解決問題的市長，不是好像還在當行政院長的首長，這樣子跟人民的距離、溫度，都會有很大的落差。

黃世杰舉例，有一次桃園市的強降雨在很多地方產生了災情（2023年5月22日大雷雨造成蘆竹、中壢等廿處慘淹），市民朋友遇到淹水，當然就會開始上網去投訴、抱怨，張善政的臉書卻一直停在那邊，沒有任何的回應，甚至第二天還講出「如果災情很嚴重的話，我就會出現」；又譬如，桃園的垃圾掩埋場發生大火（2025年2月4日虎頭山會稽垃圾掩埋場火災），也沒有看到市長來處理，里長串聯組了自救會，還抱怨說連局長都沒有來。

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黃世杰強調，所講的都是真實發生的事情，「人民在痛苦的當下，市長作為領導桃園市的角色，不能把這些事情都當成是一般的、例行的公務來做」，他覺得在這一點上面，相信很多市民是有感的。

黃世杰接著說，張市府對應的策略就是宣傳市長推行了很多的福利政策，他認為，福利政策非常好，沒有人會拒絕，但是桃園的城市發展、很多的市民的需求，不是靠福利就可以解決，必須把城市的基礎建設往前推進，「如果是我來做的話，福利政策非常的重要，但是錢也要花在刀口上，做好地方的建設」，不是說蓋公園或蓋活動中心就是建設，而是要去體察市民生活上遇到的真正的難點，然後提出完整的規劃並投入資源去解決問題。

黃世杰談到，我們看到大眾運輸的不足，是不是就要把資源花在比如說改善公車系統，讓市區道路不用再那麼壅塞，讓更多市民願意選擇使用更有效率的大眾運輸工具，這就需要決心跟魄力去做，而不是放著原來的系統繼續去run（運作、營運）就好了，這跟只要規劃一些福利政策就好像有做事的樣子，是很大的區別。

黃世杰認為，我們這樣的態度持續下去，一項一項來跟市民朋友說明打算提出的政策的時候，相信就能夠得到市民朋友的認同跟支持，這就是他決定參選市長的信心所在。

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