政面交鋒3-2》桃園市成全台移居熱點 黃世杰「共感的心」搶年輕選票

民進黨桃園市長參選人黃世杰透露，他們夫妻是正養育3歲幼兒的家長，他角逐市長「會用共感的心，來理解年輕人的需求」。（記者陳宇睿攝）

民進黨提名桃園市長參選人黃世杰接受本報《政面交鋒》節目專訪時提到，桃園是一個「移居」的城市，除了有非常多來自各國的移工，也有新住民，更有從國內其他縣市年輕的人口一直移入，爭取這些年輕移居者的選票支持是選戰重要的工作。

黃世杰分享切身經驗時說，自己也是年輕的家長，小孩現在3歲，夫妻倆也在育兒當中，所以他非常了解現在年輕的家庭，不但要照顧長輩，又要養兒育女，真的是非常的不容易，「我會用這樣一個共感的心，來理解我們年輕人的需求。」

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黃世杰觀察，桃園市現在有一個最大的問題，就是人口移入的這麼多，社會的基本的需求增加的非常的快，不管是居住的的問題，跟住宅政策息息相關，或是交通服務的問題，事實上年輕家庭都還在為事業打拚，有非常多的時間都耗在通勤上，還有托育、托嬰及幼兒園，從小到大，小學在人口集中移入的地區，都呈現極度不足的狀態。

黃世杰表示，我們需要一個非常積極來解決這件事情的市長，來推動公務部門把這些基礎建設，用最快的速度把它來完成，而不是依循舊章，用官僚的工作態度來處理，那樣子的話永遠都趕不上社會的變遷、變化，而他覺得深刻感受到社會強烈的需求，所以他想要爭取一個改變的機會，才全心全力來投入市長選戰。

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