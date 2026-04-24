「美台都已準備好」 李淳：朝野不應因川習會延宕軍購預算審查

國策研究院今（24）日以「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」為題舉行座談會，圖為中華經濟研究院經濟法制研究中心主任李淳。（記者叢昌瑾攝）

前駐歐盟大使李淳今（24）日受訪呼籲，朝野不應將「川習會」導致的美方軍購宣布延宕，作為不通過國防特別預算的藉口，並強調這對台灣的影響將是重大且長期的負面衝擊。

針對國內國防特別條例及預算、三黨仍無共識持續延宕，李淳今天應邀出席國策院

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「美以伊衝突下的全球效應與台灣安全」座談會前受訪指出，台美軍購已演變成國內政治角力的議題，反對黨目前以「沒看到實際採購承諾」為由，延宕審查特別預算。他直言，按照過去近20年慣例，美中高層峰會前後，美方為創造會談條件，通常會延遲對台軍事安排。

李淳分析，由於5月15日將舉行「川習會」，加上後續G20及APEC等峰會，2026年美方對台軍購極可能出現延宕。但他強調，這絕非在野黨杯葛預算的理由，「這跟國內的政治惡鬥一點關係都沒有」。他表示，過去一年來美方各界已釋放明確訊號，軍購是「雙向的」，「美國已經準備好，台灣也需要準備好」。

美伊衝突並未使印太地區出現「安全真空」

至於2月28日美伊開戰後的全球戰略部署，李淳認為，雖然美軍在重心中東造成壓力，但印太地區仍是美軍部署的「重中之重」。此外，隨日本、韓國、菲律賓、澳洲及台灣等友邦不斷提升軍事配置，目前並無跡象顯示印太地區出現所謂「安全真空」。

李淳觀察，過去兩個多月來共軍並未有大規模調動，且美中雙方正為5月15日的會面鋪陳友善背景，這在一定程度上牽制了雙方，使其不至於在印太地區製造新的變數。因此，目前並未看到印太地區因美伊衝突，造成安全基礎風險變高的問題。

李淳呼籲，國防建設的影響是長期的，不應因短期外交期程的延宕就阻礙預算通過，呼籲朝野回歸國家安全本質，勿讓政治因素影響台灣長遠的防衛能力。

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