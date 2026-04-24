政面交鋒3-1》黃世杰參選桃園市長 力拚把藍天變回綠地

民進黨桃園市長參選人黃世杰表示，他辭官回鄉來奮鬥、來承擔，要跟鄉親一起找回桃園的光榮感，有信心能將藍天變回綠地。（記者陳宇睿攝）

民進黨桃園市長參選人黃世杰接受本報《政面交鋒》節目專訪，展現對地方政情的認知及對市政議題的熟悉，他很清楚桃園市現況是國民黨完全執政，對民進黨而言是個艱困選區，但他強調，不管是在地方的服務或活動，或臉書、社群的各項訊息，都感受到民眾寄予非常多的期待跟勇氣，使他下定決心答應黨中央選對會、賴清德總統辭官回鄉奮鬥、承擔，要跟鄉親一起找回桃園的光榮感，有信心能將藍天變回綠地。

黃世杰論選戰，從市長張善政的滿意度說起，點出「他們（張市府）自己做的（民調）很多，媒體也有很多歌功頌德的文章」，但是「你可以從民間的回應，或（張市府）在推一些政策的時候，底下的反應，事實上民眾還是有很多不滿意的地方」，這些就是他的致勝契機。

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黃世杰認為，桃園市是六都裡面最年輕的城市，有非常多外來移入的年輕家庭在這邊打拚，傳統的選民結構不能夠解釋未來的發展，以往選戰史，不管藍或綠都有大勝或大敗的紀錄，未來誰能夠掌握民眾的需要、積極回應市民的需求，才是決定勝敗的關鍵。

黃世杰曾任桃園市第二選區立委，選區與服務範圍一般歸屬在南桃園的楊梅、新屋、觀音，但也包含大園，是北桃園的一部分。他解析，傳統上大家說「北閩南客」的族群結構，但桃園的移入人口非常的多，是台灣社會的縮影，各族群都有，包括外省、新住民、原住民等，在全國各市縣的比例都在前幾名，生活中在南北桃園都會遇到不同族群的朋友、同學等等。

黃世杰表示，之前鄭文燦市長上任，起用很多桃園在地的人才，自己是桃園子弟，具有法律專業，獲延攬為市府參議、顧問之後，因為負責主導、協助將一千五百項地方自治法規修過一遍，「在這個過程裡面，我已經服務了全桃園的市民，也看到很多方面的事情，所以對市政的整體架構藍圖、市政府的運作是熟悉的。」

黃世杰相信，過去服務的經驗也好，社會的來往交往也好，地域的問題，只要能夠全心去回應，都不是問題，他一定會用最好的、最柔軟的身段，及最傾聽民眾的聲音的角度，來讓市民的需求能夠得到最好的回應。

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