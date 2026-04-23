兩岸新增航點無回頭客？梁文傑揭「1實情」讓航空公司評估

針對兩岸航班新增直航點，陸委會發言人梁文傑今天強調，這是特定旅遊點的包機，「回程並不會有新疆人、蘭州人、或哈爾濱人來台」。（記者叢昌瑾攝）

中國呼籲全面恢復兩岸客運直航，陸委會回應「沒有回頭客」，全國商業總會理事長許舒博則質疑「哪一架飛機沒有回載率？」對此，陸委會發言人梁文傑今天強調，這是特定旅遊點的包機，「回程並不會有新疆人、蘭州人、或哈爾濱人來台」，所以就讓市場機制去解決，看航空公司評估說有沒有賺頭。

鄭習會後，中共提出十大涉台措施，要求恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，以及開放中國上海、福建民眾來台自由行，日前還透過兩岸「民航小兩會」致函我方，呼籲全面恢復兩岸客運直航。全國商業總會則於20日召七大公協會「以商逼政」要求民進黨政府接受。

請繼續往下閱讀...

梁文傑今日在陸委會記者會嚴正表示，許舒博的說法稱「把乘客載過去，乘客就會回來」，其實來來去去指的都是台灣旅客。但陸委會說的是，航班將台灣旅客載過去後，回來的並不一定是同一批台灣旅客。應該要有中國旅客來台灣，這個航線才有長久經營的可能性，不然只是特定旅遊點的包機。

梁文傑指出，中國所提出的烏魯木齊、蘭州、哈爾濱這些城市，基本上就是旅遊點，要台灣的旅客載過去，「回程並不會有新疆人、蘭州人、或哈爾濱人來台」。他強調，若只是為了特定的旅遊點，要把台灣的旅客載過去，那就讓市場機制解決，看航空公司評估有沒有賺頭。

梁文傑說明，「如果航空公司覺得有盈利的可能性，那他們就會來申請，我們再評估看看」。如果航空公司覺得沒有盈利的可能性，也不會強迫航空公司去發展這個航線。

另外，國台辦昨日聲稱，兩岸空中直航是便利人員往來的空中紐帶，今年一季度客座率超過8成。梁文傑回應，客座率超過8成是中國民航的統計，我方的數字大約是6成多，實際只有65％，「還是可以增班，只是航空公司沒有要增」。

梁文傑強調，現在國際旅遊，不管是飛歐美或日韓，對航空公司來說，票價相對較高，也比較有賺頭。至於兩岸航線是否有興趣再增班，要尊重航空公司的意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法