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    首頁 > 政治

    新北藍白誰出線？ 詹凌瑀：99.999999％不是黃國昌

    2026/04/23 14:40 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨日前在臉書粉專發文說「新北市長電話民調即將展開」，民眾黨新北市長參選人黃國昌則在個人臉書粉專發表2分鐘短影音，寫道「新北市長選不選全說了！問就是唯一支持黃國昌」。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌的新北藍白誰戰不用等到月底揭曉，百分之99.999999是老四川，人家雖老，但跑行程跑得比蔥哥勤，蔥哥自從四處被嗆之後，就不敢跑行程了，真是臭俗辣。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，對蔥哥來說，跑行程是件吃力不討好的事，天氣又熱，民眾又不友善，在他眼裡跑行程一定是蠢到爆的事情，還不如打猛健樂、試新款髮套、在健身房穿冷氣練身體。

    詹凌瑀續指，蔥哥覺得自己只要有六塊肌＋露點，就能贏得選民的心，是把新北選民當北七嗎？他那付自以為是的鳥樣，就算練成孔劉也沒人想投給他，雖然之前批評川伯看起來像過熟的水果，但至少人家選得有誠意，該跑的行程絕對不缺，該去拜會的地方頭人絕對會去，這種才叫選舉。

    詹凌瑀直言，黃國昌那叫辦家家酒，他還是跟滿口髒話的館長混最適合。

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