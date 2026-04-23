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    首頁 > 政治

    這也不認？民眾黨稱柯文哲329遊行沒喊「賴祥德」

    2026/04/23 14:43 即時新聞／綜合報導
    林子宇稱柯文哲喊的是「賴清德」。（取自黃國昌YouTube直播畫面）

    林子宇稱柯文哲喊的是「賴清德」。（取自黃國昌YouTube直播畫面）

    前台北市長柯文哲因涉京華城弊案一審被判17年，他3月29日在「上凱道討公道」集會中，歇斯底里怒吼：「賴祥德，沒有用的！我不會屈服！」口誤將賴清德喊成賴祥德，迷因持續流傳。昨日他與同黨籍新北市長黃國昌、新北市議員參選人林子宇等人到板橋湳雅夜市造勢，林子宇當面與柯文哲討論此事，並表示是大家聽錯，柯文哲喊的是「賴清德」，她還說：「幫你證明，他講的是賴清德。」

    柯文哲一行人昨日在湳雅夜市用餐時，林子宇好奇詢問柯文哲，知不知道大家為何看到他都會Cue「賴祥德」？柯文哲表示自己不曉得。林子宇則解釋，網路上流傳當時的影片中，柯文哲那時喊「賴清德，沒有用的」，但大家都聽成「賴祥德，沒游泳的」。

    講到此處，林子宇也看向329遊行時就站在柯文哲身邊的黃國昌，而黃國昌只是微笑點頭輕笑幾聲。林子宇隨後又向柯文哲說：「我幫你證明。」並對著鏡頭喊：「他講的是賴清德！」

    根據當時影片，柯文哲確實喊出「賴祥德」。而林子宇、柯文哲對答時，柯文哲直播聊天室小草們也不斷留言：「​​賴祥德，沒游泳的」、「​​賴祥德。偶不會去扶的」、「賴祥德」、「​​賴祥德沒游泳」。

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