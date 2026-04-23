賴清德出訪受阻更堅拒10惠台措施？ 行政院批一面交流、一面打壓

「鄭習會」後不久，賴總統出訪史瓦帝尼就因中國向相關國家施壓而取消，對於「鄭習會」後發表的對台10項措施，政府是否因此更無接受可能？行政院表示，「這種一面交流、一面打壓台灣在國際交流空間的做法，政府無法接受」。（記者鍾麗華攝）

「鄭習會」後不久，賴總統出訪史瓦帝尼就因中國向相關國家施壓而取消，國民黨主席鄭麗文也譴責賴政府因不接受一個中國、反台獨而導致外交失敗，對於「鄭習會」後發表的對台10項措施，政府是否因此更無接受可能？行政院發言人李慧芝今（23日）在院會後記者會表示，「這種一面交流、一面打壓台灣在國際空間的做法，政府無法接受」。

李慧芝強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，這是不需要爭論的事實，對於中國不斷提高打壓的力道，要再一次重申強烈譴責。美國國務院稍早也發出聲明強調，這是中國針對台灣還有全球支持者進行恐嚇，濫用國際民航體系、威脅國際和平及繁榮的又一個案例。

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李慧芝呼籲，也希望朝野應該一致對外，不要讓支持台灣的國際友人產生不必要的誤解。且我國元首出訪是行之有年，相關做法都是依照國際慣例辦理，這次中國施壓干預他國決策，不但是持續打壓台灣國際參與空間，甚至可能造成我國元首飛航安全影響，這種粗暴行徑不但在國際社會絕無僅有，且嚴重破壞區域和平與穩定。

對於是否因此拒絕接受中國拋出的10項措施？李慧芝表示，政府向來支持與中國進行健康有序、具有對等尊嚴、沒有政治前提的各種協商及交流，「這種一面交流、一面打壓台灣在國際空間的做法，政府無法接受」。

李慧芝強調，政府有責任維護國家整體最大利益，不會站在人民與產業的對立面，未來陸委會等相關機關會持續加強與產業界溝通，促進產官合作，也呼籲中國政府撤除各種政治前提與政治考量，回歸既有兩岸互動機制，進行務實協商。

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