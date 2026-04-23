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    首頁 > 政治

    民眾黨提名參選桃市8選區議員 吳正吉：大選才是真正艱困的挑戰

    2026/04/23 11:19 記者周敏鴻／桃園報導
    民眾黨提名吳正吉參選桃園市第8選區市議員。（圖擷取自吳正吉臉書）

    民眾黨提名吳正吉參選桃園市第8選區市議員。（圖擷取自吳正吉臉書）

    民眾黨完成該黨桃園市議員初選民調，提名曾以無黨籍競選中壢區市議員的吳正吉參選第8選區（平鎮區）市議員，吳正吉表示，初選過關只是比賽的「開始」，他目前拿到代表民眾黨出賽的門票，接下來的大選才是真正更艱困的挑戰。

    爭取民眾黨提名參選第8選區市議員的人士有2人，包括吳正吉與曾任民眾黨桃園市黨部主委的高宇彥，初選民調20日完成後，民眾黨於臉書公布結果為吳正吉58.15%、高宇彥41.85%，吳正吉勝出並已由民眾黨中央委員會核定選決會通過提名。至於高宇彥，仍在考慮是否以無黨籍身分投入市議員選舉。

    吳正吉說，很感謝所有替他拉票、守電話的支持者，也肯定高宇彥是優秀的對手，自己將以就讀清華大學公共政策研究所對公共事務的所學，針對桃園市整體建設與平鎮區老、中、青三個不同世代所需要的地方建設而努力，未來會用更努力、更謙卑的精神來走遍平鎮，以爭取到更多平鎮民眾的認同，讓他有機會代表民眾黨進入市議會，扮演好監督市政府的角色，加速完成各項建設、嚴格把關預算。

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