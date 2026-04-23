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    首頁 > 政治

    台股狂飆逼4萬！趙曉慧：誰要理會「鄭習會」禮包？

    2026/04/23 11:02 即時新聞／綜合報導
    作家趙曉慧表示，台股已經站上3.8萬點，距離4萬點很近了，這讓台灣人的口袋很有感。示意圖。（資料照）

    作家趙曉慧表示，台股已經站上3.8萬點，距離4萬點很近了，這讓台灣人的口袋很有感。示意圖。（資料照）

    台股週四（23日）狂飆，開盤雖然僅上漲93.22點，但買盤隨後湧進，早盤一度大漲920.23點，觸及38798.70點，寫下歷史新高。對此，作家趙曉慧表示，台股已經站上3.8萬點，距離4萬點很近了，這讓台灣人的口袋很有感，誰要理會「鄭習會」十大禮包？

    趙曉慧在臉書PO文表示，台股上看4萬點，這是由全球AI產業鏈的剛性需求支撐出來的。當全世界的運算力都依賴台灣的晶片、伺服器和散熱技術時，資金自然湧入，這不是靠誰政治施捨恩賜送的禮包，是台灣人靠「不可取代的技術」賺來的實力財，至於鄭習會那個禮包，不過就是一個「膿包」（過期食品），這種政治性的「假利多」通常帶有強烈的前提（消滅中華民國），而且「按鈕」都在他們手上，隨時說變就變。

    趙曉慧指出，「鄭習會」十大禮包，其實是「兩岸買辦幫受惠、社會大眾普遍無感」，那些禮包，需要透過國共兩黨建立的「溝通機制」來執行，等於中間的「認證權」掌握在特定政黨或地方派系手中，利潤往往被中間人攔截，一般農漁民仍隨時面臨「養套殺」的風險。

    趙曉慧續指，台股就不是這樣了，台積電、聯發科及AI供應鏈大爆發，台灣有超過 1200萬股票開戶人口，這種財富增長是「普惠」的，只要你持有權值股、高股息 ETF 或勞保、勞退基金，就能享受到國運成長的果實。而且，你的錢就是你的錢，不會突然被獨裁政權利用國家機器讓你「共同富裕」，台灣的人均GDP上看4.2萬美元，中國才 1.4萬美元，台灣是他們的2.8倍噎！中國現在比台灣還窮。

    趙曉慧直言，台灣人挺直腰桿，每天站著吃雞腿，幹嘛像一隻狗跪在地上，啃北京丟給你「好勾」（台語）的雞肋？想要統一的人，台灣海峽沒加蓋，沒人攔你，慢走不送。

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