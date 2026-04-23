鴨子船經費暴增至1.3億 民進黨批：換掉「購物狂」謝國樑

基隆採購水陸兩捷運具，民進黨團疑成為基隆錢坑。圖為市府前往日本考察的鴨子船。（基隆市政府提供）

基隆市政府採購水陸兩棲運具（鴨子船）疑雲繼續延燒，民進黨市議會黨團今天更指市府沒有完整規劃，致鴨子船經費暴增到1.3億元，堪稱災難級的衝動購物，未來恐成災基隆財政黑洞，因此呼籲民眾換掉這個衝動購買的「購物狂」，換一個財務更有紀律的市府。市府表示，水陸兩用運具在全世界各國都是成功的觀光亮點，市府將持續推進，完成建置。

市府採購2輛鴨子船，除了採購經費近5000萬元，並追加7500多萬元關稅及岸置設施等，經費近1.3億元，被質疑採購有圖利、黑箱作業。市議會民進黨團召集人曾怡芳、議員施偉政、吳驊珈、張之豪及張顥瀚等人今天開記者會，質疑鴨子船會成為基隆財政黑洞。

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議員曾怡芳、施偉政和吳驊珈等人指出，目前尚未看到相關自治條例，只規劃1條正濱漁港到和平島的路線，基隆港域航行規劃也尚未解決，調用公車司機開船，對公車調度困難情況下無疑是在傷口上撒鹽；目前預算暴增已影響到社會政策與校舍改建延後實施，影響市政運作，呼籲市府應完整規劃預算，踏實施政。

議員張之豪則指市長謝國樑上任以來，他的施政風格就是「衝動性消費」，除了衝動性的購買鴨子船，回國才要蓋碼頭等相關工程，經費從5000萬暴增到1.3億元。這1億的經費可以讓基隆所有小朋友，不只營養午餐免費，每一餐都可以吃牛肉、鮭魚。這麼多的錢，卻拿來砸在一個現在都還不知道黑洞、無底洞會有多深的鴨子船。

張之豪指出，議員建議謝國樑充耳不聞，繼續地讓財務無底洞擴大，唯一的辦法，只有換掉這個舵手，換掉這一個衝動購買的「購物狂」，換一個財務更有紀律的市府。

市議員張顥瀚表示，採購鴨子船堪稱災難級的「購物狂」，未來20年執政者必須面臨財務困境。他說在3年前市府官員至日本考察時，就已明知需先建置環境工程，卻本末倒置「沒有碼頭硬買車船」，整體建置經費高達1.3億，其中碼頭工程暴增漲幅高達803%；後續營運連日本的經營業者都曾坦言鴨子船「營收不是正向收益」，只是觀光的表象，市府缺乏配套，甚至連基隆港區的航運權都未明確的情況下強行推動，未來高昂的維修與營運虧損成財政黑洞，甚至錢坑，恐將由全民買單！

基隆市議會民進黨團議員批鴨子船缺乏完整規劃與配套，恐成為基隆財政黑洞、錢坑。（記者盧賢秀攝）

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