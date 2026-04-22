中國阻撓賴清德出訪 鄭麗文：全世界都不支持台獨 要先檢討自己而非別人

國民黨中央22日舉行中常會，黨主席鄭麗文針對總統賴清德暫緩出訪友邦史瓦帝尼一事，向民進黨政府提出批評。（記者羅沛德攝）

賴清德總統暫緩出訪史瓦帝尼，昨天總統府召開記者會批評中國施壓。對此，國民黨主席鄭麗文今在中常會談話表達遺憾，但直言全世界都支持九二共識，都不支持台獨，民進黨為什麼可以一意孤行，外交一路挫敗，造成國家舉步維艱，「有時候我們要先檢討自己，不是總是檢討別人」。

鄭麗文表示，很遺憾，賴總統最後確定無法出訪，她在賴出訪前還表達過由衷的祝福， 但更遺憾的是，發生這樣事情後，總統府、國安團隊氣急敗壞，躲進自己同溫層討拍、取暖，不然就把氣出在在野黨身上。事實上，這是重大的外交挫敗，不應該等閒視之。

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鄭麗文指出，前總統馬英九任內主張外交休兵，我們參加很多國際組織，也成功地維持邦交國，但是政黨輪替後，民進黨執政十年，我們外交友邦如同雪崩般的結束，已經被逼到退無可退的角落，難道不應該用更嚴肅的態度去面對、去檢討誤判了什麼形式？為什麼誤判到出訪連落地轉機的地方都找不到。究其根源，難道不是整個兩岸論述的嚴重錯誤？

鄭麗文表示，在我們國安單位對非洲的國家進行指責的時候，對方也發佈新聞表示因為他們堅守一個中國政策。她請教民進黨政府，中華民國憲法難道不是一中憲法，全世界請問賴總統、民進黨，有哪一個國家支持台獨？

鄭麗文說，全世界都支持九二共識，都不支持台獨，民進黨為什麼可以一意孤行，外交一路挫敗，造成國家舉步維艱，有時候我們要先檢討自己，不是總是檢討別人。

鄭麗文說，身為在野黨，我們恪守中華民國憲法，跟全世界一樣反對台獨，在兩岸兵凶戰危的時刻，勇敢跨出和平的第一步，她並不奢望來自政府的支持和理解，但也不願意看到我們的外交面對如此的困境；身為執政當家的執政黨，難道不應該更冷靜、成熟，負責任的重新去思考，今天到底國家的政策出了什麼樣的偏差？

鄭麗文質疑，抗中真的能夠保台嗎？這麼多年下來，一而再再而三告訴你，抗中不僅不能保台，反而害台、毀台。國民黨希望的是和陸，才能夠保台、興台、旺台。

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