記者會偷酸童子瑋？林沛祥：拒絕候選人進入校園

國民黨團今（22）日舉行「塑膠袋之亂未解，放任有毒馬鈴薯闖關，中央高官陪跑選舉，只顧選舉不顧民生」記者會，黨團書記長林沛祥等立委與會。（記者叢昌瑾攝）

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋20日到國小訪視營養午餐，被藍營質疑已涉違校園行政中立與管理規範問題。身兼國民黨基隆市黨部主委的立法院國民黨團書記長林沛祥，今日在立法院召開記者會提到黨團訴求時，特別強調，應全面禁止政治人物及候選人進入校園從事與選舉相關活動，以維護教育中立及純淨。

童子瑋20日前往基隆市仁愛國小訪視營養午餐，基隆市府教育處隨即表示，其屢次違反校園行政中立，呼籲立即停止相關舉動，勿將校園作為政治操作場域；藍營也質疑相關行為，已涉違校園行政中立與管理規範問題。童子瑋則強調，這並非選務行程，現場更不涉及競選相關事宜，身為基隆市議長，民意代表探訪校園了解業務執行，是本於監督市政的職責。

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國民黨團今日召開「塑膠袋之亂未解 放任有毒馬鈴薯闖關 中央高官陪跑選舉 只顧選舉不顧民生」記者會，林沛祥指出，最近民眾最直接的感受是塑膠袋不好買、物價持續上升、國際局勢動盪、能源問題未解，但缺的是一個專心把事情做好、把民生顧好的政府，民進黨政府各部會首長頻繁出席地方活動、替特定參選人站台，「執政黨到底是在治理國家，還是在經營選舉？」

林沛祥指出，尤其是「行政中立」這件事，過去民進黨在野時，標準非常嚴格，只要政務官稍有下鄉輔選，就會被痛批「黨政不分」、「行政不中立」。但現在國人看到的是，民進黨新北市長參選人蘇巧慧跑行程，有前交通部長王國材陪同，還有住都中心董事長花敬群隨行；教育部長鄭英耀陪同民進黨宜蘭縣長參選人林國漳進入校園，談經費、談建設，這樣的陣仗到底是政策視察，還是選舉助攻？

國民黨團提出三點具體訴求，第一，儘速推動「政務人員行政中立法」立法，明確規範政務人員在選舉期間的行為界線，不得利用行政資源、職務身分從事輔選或變相助選行為。行政中立，不應該是道德呼籲，而應該是法律底線。第二，全面禁止政治人物及候選人，以任何名義進入校園從事與選舉相關活動。

林沛祥特別強調，「校園應維持教育中立與純淨，不應成為政治操作的舞台，更不應讓孩子在不知情的情況下，成為政治曝光的一部分」。第三，建立行政資源使用透明機制，全面公開政務官行程與資源使用。讓社會可以清楚檢視，哪些是公務、哪些是選舉；哪些是政策、哪些是政治。避免行政資源被包裝、被挪用、被濫用。

林沛祥說，中華民國政府是為人民服務，不是為任何一個政黨的選舉服務。行政體系，是國家的骨幹，不是選舉動員的工具。如果今天我們對這些現象選擇沉默，未來每一場選舉，都會變成「國家機器全面動員」。這不是民主深化，這是民主的偏離。林沛祥期待執政者記得一件最基本的事情：「選舉很重要，但人民更重要；權力可以輪替，但制度不能崩壞。」

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