中國外交打壓 陳冠廷：讓台灣更堅定投入國防建設

民進黨立委陳冠廷於外委會機密專報後簡述會議情形。（資料照）

中國施壓非洲三國突襲式取消我飛航許可，致使總統賴清德暫緩出訪友邦史瓦帝尼行程。民進黨立委陳冠廷今（22）日表示，中國每一分對我國外交的打壓，都將化為我國在國防上加倍投入的動力。他強調，中國此次史無前例地將經濟、貿易及債務武器化，脅迫非洲三國取消我國專機飛航許可，嚴重違反國際條約與慣例，立法院委員會稍早也已正式通過譴責案，予以嚴厲譴責。

賴總統原訂今天啟程至友邦史瓦帝尼進行國是訪問，卻因塞席爾、模里西斯及馬達加斯加三國在無預警狀況下取消專機飛航許可，經國安團隊評估元首與飛航安全後決定暫緩行程，改派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。總統府昨指出，三國取消許可的實際原因為中國當局以經濟脅迫等手段強力施壓，此舉不僅衝擊飛航安全，更是對他國內政的公然干預。

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陳冠廷今天主持外交及國防委員會於中間休息時受訪分析，中國在非洲的影響力十分巨大，非洲國家在經濟上與中國高度互賴，加上債務陷阱等因素，使中國對這些國家的政治人物擁有極大影響力。然而他也指出，台灣與美方在太平洋島國及中南美洲的外交與貿易合作持續深化，正逐步擴大我國的外交影響力。「在非洲面臨的受挫，並不代表我們在太平洋島國或中南美洲的布局會受到影響」，陳冠廷表示，未來在戰略上也將做出相應調整，確保我國外交影響力持續強化，與友邦的關係進一步深化。

陳冠廷強調，此次事件中包含IPAC在內的國際力量紛紛發聲力挺台灣，足見台灣並不孤單。「受挫或許有，但我們只會更加強韌」，陳冠廷重申，中國在外交上的任何打壓，只會讓台灣更加堅定地投入國防建設，展現不屈不撓的韌性。

中國施壓非洲、干預主權引爆國際社會譴責。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」批評中國以經濟脅迫意圖孤立民主夥伴，重申支持台灣與國際社會自由往來的權利；眾院外交委員會共和黨團強調美國與台灣站在一起，反對此類脅迫行為。

美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲指出模里西斯傾向與中共靠攏，主張美國應採取反制行動；參議員匡希恆則警示，若由中國主導國際秩序，基本自由恐遭限制；「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特痛批三國屈服於北京壓力「可恥」，並指將飛航安全武器化既莽撞且危險。歐盟發言人亦表態，領空管理決定應以安全與穩定為考量，不應被作為達成政治目的的手段。友邦巴拉圭外交部及串聯全球逾300位議員的「對中政策跨國議會聯盟」也發表聲明，堅定支持台灣。

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