戳破假惠台！ 中共斷賴總統出訪航線 涉外人士揭3大警訊

賴清德總統原定今啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓航經國家被迫暫緩。（資料照）

賴清德總統原定今啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤回飛航許可，行程被迫暫緩，引發國際社會譁然，包括美國國會、歐盟等接連表達關切。涉外人士點出此事件背後的「三大警訊」，中國正將「飛安武器化」，公然挑戰國際秩序，徹底戳破其「假惠台、真阻撓」的兩手策略，朝野應團結一致面對外部打壓。

首先，涉外人士指出，由於以飛安施壓實為罕見，中國以政治脅迫介入第三國主權決定、衝擊國際秩序與飛航安全的重大案例引起國際關注，此事對台灣最直接的提醒，就是面對外部打壓，朝野不應再有模糊空間。當中國施壓的對象已不是單一政黨、單一政府部門，而是國家整體國際空間時，國會理應展現清楚而一致的國家立場。

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立法院民進黨團今已在外交及國防委員會通過提案，譴責中國粗暴干預他國內政，在野黨的態度備受關注。涉外人士強調，此刻若國內政治競爭凌駕於國家利益之上，恐讓外界誤判台灣在重大主權議題上欠缺共識，進而削弱國際挺台力道；從戰略訊號來看，若能跨黨派共同譴責，就是在告訴國際社會：台灣在面對威權壓迫時，仍具備民主體制下的團結能力。

第二，涉外人士表示，此事也再次揭露，北京所謂對台「善意」只是話術，北京宣布所謂「惠台」措施之際，實則透過經濟與外交壓力阻撓台灣元首出訪，這種兩面操作的目的從不是改善兩岸關係，而是要在國際上孤立台灣、在內部製造分歧。正因如此，台灣的嚇阻準備更應具體展現在制度與預算上，正如美國國會跨黨派人士近期所呼籲，北京政治威脅越是升高，台灣的國防立法與預算進程就越不能打折，並應加快。

第三，涉外人士表示，從國際法與國際秩序角度來看，此次最值得警惕之處，在於中國將第三國的飛航許可與領空管理，變成地緣政治施壓工具，固然各國對領空享有主權，但誠如歐盟聲明所指，這類決定應建立在透明、可預測與飛安優先的基礎上。北京把攸關航空安全、經貿往來與外交運作的中立機制，強行拖入對台灣的政治鬥爭，若國際社會對此默許，中國勢必會在更多區域複製此類操作。

值得注意的是，國際第一時間強力挺台，除了歐盟明確反對將領空管理作為政治手段，美國多位國會議員也公開譴責中國，IPAC更痛批北京的行徑對國際規範造成挑戰。涉外人士總結說，此次元首出訪受阻，對內考驗台灣朝野能否在主權與國際空間議題站穩一致立場，對外則揭露北京「善意是假、威脅是真」的本質，以及重塑國際秩序運作邏輯的企圖，對此，台灣需要的是更堅實的國防準備以及更主動的國際論述。

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