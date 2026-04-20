進口發芽馬鈴薯？國民黨團：發芽有毒是不爭的科學事實

國民黨立委陳菁徽。（翻攝臉書）

「發芽馬鈴薯」進口爭議延燒，立法院國民黨團今日表示，馬鈴薯發芽就是有毒，這是不爭的科學事實，跟政治無關，更跟「認知戰」無關。請民進黨停止用意識形態操弄食安議題，還給台灣人民一個安心吃飯的空間。國民黨立委陳菁徽也說，發芽的馬鈴薯不能吃，發芽的馬鈴薯就該整批銷毀。當吃薯條無法大把吃，而要小心翼翼是否有毒，這樣的政府實在是太誇張了。

不過，農業部防檢署今（20日）表示，美國加工用馬鈴薯輸入標準和我國加工馬鈴薯標準一致，若有發霉發芽，就會整顆丟掉，並且會有邊境與加工廠雙重把關。還新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序，相關管理做法與日本一致。

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國民黨團表示，食藥署自己的衛教資料都在警告國人，發芽馬鈴薯具毒性「煮熟也沒用」。怎麼換成進口貨，遇到特定國家就突然沒事了？還有一堆側翼狂洗「國外朋友都這樣吃」。過去發現發芽就整批退運，現在卻研議改成「挑出來就好」。這種護航標準，不是開放，什麼才叫開放？這是在幫國人健康把關，還是在幫國外廠商省錢？

國民黨團指出，進口馬鈴薯是以數萬噸計，試問海關與檢驗人員有辦法「每一顆」都翻過來挑？萬一挑漏了、國人吃下肚了，誰來負責？又說發芽馬鈴薯發現了要送龍葵鹼檢驗，問題是國內現有檢驗量能足以負荷？從萊豬、核食到發芽馬鈴薯，民進黨的食安標準為何一執政就轉彎？甚至告訴民眾這樣吃很正常？當年大聲疾呼「食安零容忍」的初衷在哪裡？

陳菁徽也說，有基本食安常識的人都知道，發芽的馬鈴薯不能食用，因為其中含有龍葵鹼，是具有毒性的天然生物鹼，而且沒有特效解毒劑。過去只要進口馬鈴薯出現發芽情形，多半會整批退運，因為只要有一顆發芽，代表整批儲存條件已經出現問題，同批次中出現其他發芽或品質異常的機率相當高。這也是為什麼，連台灣許多攤商在處理馬鈴薯時，只要發現異常，往往會整箱淘汰，以確保食材安全。

陳菁徽表示，現在賴政府卻告訴大家，只要把發芽的剔除，其餘的仍可放行。當一整批馬鈴薯需要逐顆檢查時，這樣龐大的檢驗與篩選工作，究竟由誰來負責？食品技師公會直接說出可怕的真相，官方實驗室無龍葵鹼檢驗量能，民間也只有二家實驗室可驗。檢驗量能不足，不怕一萬，就怕萬一。如果中間出現疏漏，讓有問題的產品流入市場，責任又該由誰承擔？

陳菁徽指出，更嚴重的是，一旦發芽馬鈴薯進入加工流程，被製成薯條、洋芋片，甚至是澱粉原料，消費者根本無法從外觀辨識是否安全，而龍葵鹼本身具有耐熱性，一般烹調也難以有效破壞。食品安全，是所有民生議題中最基本、也最不能妥協的一環。因為這不只是生活品質問題，更直接關係到人民的健康與生命安全。

陳菁徽強調，民以食為天，難道要台灣人以後吃馬鈴薯跟相關製品都得膽顫心驚，擔心自己會不會吃到有毒的馬鈴薯，擔心身邊的人會不會因此有生命危險，這就是賴政府食安的標準？當吃薯條，無法大把吃，而要小心翼翼是否有毒，這樣的政府實在是太誇張了。

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