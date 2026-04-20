馬英九雙掛號籲調查小組儘速完成調查 李德維：還未收到

馬英九基金會董事李德維。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈，被前總統馬英九指控違反財政紀律，馬英九今日再發聲明，稱17日已經相關事證及人證等資料用書面方式，以雙掛號寄送給所有董事，由於三人小組至今仍未針對上開事證的真實性展開調查，呼籲三人調查小組儘速完成有關事證的調查報告。對此，三人小組成員、基金會董事李德維表示，他18日才回到台灣，完全不知情17日基金會有雙掛號寄送資料，更何況週末郵局沒有送信件的服務，現在才週一中午，還未收到，「郵局又不是我家開的」。

馬英九基金會人事案持續延燒，基金會13日原要開臨時董事會，但7位董事中僅有一人（即馬英九）到場，最後流會。三人調查小組成員的三位董事薛香川、尹啟銘、李德維事後發布聯合聲明表示，依法董事會開不成，但基金會卻假借「董事會」之名於會後發表聲明，實屬不當；且三人小組要求提供的資料，於開會前尚未完整提供，遺憾基金會辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。

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馬英九基金會則回應，違反財政紀律之事證已二度提供給「所有董事」，盼三人小組儘快展開調查。

馬英九今日再發聲明表示，有關蕭旭岑、王光慈涉及違反財政紀律案，馬英九基金會除於3月27日董事會中已揭露相關事證及人證的資料外，亦於今年4月8日、14日二度將相關事證，分別以手機簡訊、LINE等通訊方式，提供給所有董事（含三人調查小組）參考。並4月17日將上述事證及人證等資料用書面方式，以雙掛號寄送給所有董事，由於三人小組至今仍未針對上開事證的真實性展開調查，故馬英九呼籲三人小組儘速完成有關事證的調查報告。

對此，李德維表示，他18日才回到台灣，完全不知情17日基金會有雙掛號寄送資料，更何況週末郵局沒有送信件的服務，現在才週一中午，還未收到，「郵局又不是我家開的」。

李德維請「真正的聲明人」稍安勿躁，17日週五才寄出，中間隔一個週末，今天就發聲明要人啟動調查，還沒收到在急什麼。調查小組是由董事薛香川召集，會審視基金會提供的資料，並約談相關人士說明，調查小組會照該有的步調進行調查，世界不是繞著「真正的聲明人」轉的。

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