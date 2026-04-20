中常會還不會討論、不等徵召！魏平政宣布參選彰化縣長

國民黨彰化縣長人選尚未明朗，前考紀會主委魏平政，今天在其臉書宣布參選，也開始拜訪地方人士表達參選決心。（圖擷取魏平政臉書）

國民黨彰化縣長提名變數未解，本週三（22日）中常會也未列入提案討論，在提名仍陷膠著之際，前國民黨考紀會主委、律師魏平政今（20日）天主動出擊，在臉書宣布已準備好參選縣長且展開實際行動，拜會地方人士、跑行程，競選看板也將陸續全面上架，以行動展現參選決心。

魏平政在其臉書「彰化正能量魏平政」以「專業領航，讓彰化勇敢前行！」為題發文指出，身為法律人，長年秉持公平正義與實事求是，現在選擇站出來，是希望把專業帶回家鄉，為彰化的下一步承擔責任。他強調，自己「準備好了」，也有信心與把握投入這場選戰。

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面對外界傳出黨內有不同聲音、縣長王惠美未支持他參選等說法，魏平政接受電訪時表明，相關傳聞他毫不知情，也不願多做揣測。他說，提名與徵召權責在黨中央，個人只能做好準備、尊重安排，「如果黨交付重任，我一定全力以赴；如果不是我，我也會全力輔選，結果怎麼樣，都是最好的結果。」

魏平政指出，王惠美任內已累積一定建設基礎，未來關鍵不只是把房子蓋好，而是如何善用現有資源，讓彰化被更多人看見。他提出以新思維推動地方發展，從觀光、交通到產業面，像是彰化擁有豐富宮廟文化與影視拍攝場景，可規劃具特色的宗教與文化徒步路線，吸引外地旅客。只要彰化的觀光起來，彰化的交通起來，人口回流一定是必然。

在產業方面，魏平政認為彰化輕工業基礎紮實，不能只鎖定單一市場，應積極布局歐洲、澳洲、日本等方向。他說，他擁有2、30年貿易經驗，加上10年法律專業，熟悉國際市場與制度運作，他吸收到一些不同的思維跟想法，可以讓彰化更進步，他很有信心更有把握打贏這場選戰。

魏平政說，今天他開始拜會各鄉鎮市長、民代與農會系統，讓地方認識他，既然要參選，就不是試水溫，而是全力以赴。

魏平政在其臉書貼文表態參選縣長，他要用律師的專業與貿易行銷專長，讓彰化拚出新氣象。（圖擷取魏平政臉書）

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