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    首頁 > 政治

    肯定軍購條例機密專報 陳冠廷：朝野對金額共識逐漸「收攏」

    2026/04/20 14:16 記者陳治程／台北報導
    民進黨立委陳冠廷於外委會機密專報後簡述會議情形。（記者陳治程攝）

    民進黨立委陳冠廷於外委會機密專報後簡述會議情形。（記者陳治程攝）

    立法院外交國防委員會今（20）安排機密專報會議，邀請國防部長顧立雄出席說明8年1.25兆國防特別條例草案，並備質詢。對於會議結果，民進黨立委陳冠廷表示，國民黨過去數週對軍購預算立場逐步增加，有釋出善意，但他也呼籲立法院長韓國瑜能與黨團溝通、甚至院際協調，並喊話更多藍營立委參加會議，具體說明對商購、委製具體疑慮，深化軍購預算共識。

    陳冠廷首先指出，無論是台中市長盧秀燕、賴士葆委員到前黨主席朱立倫，所主張8千多億到一兆不等預算；賴士葆先前堅持軍購預算審議要等發價書一事，也在今日會議中轉朝「一次性軍購」前進，他認為這是藍營對軍購條例釋出「善意」的第一步，也是國民黨內部意見的質變；至於深水區的「委製」、「商購」，受制於國民黨立委出席人數，報告完整但討論有限。

    他認為，今日有出席機密專報的賴士葆、陳永康，能將會議中精神帶回去和黨團討論，也喊話立法院長韓國瑜在週三（22日）、週四（23日）黨團協商前，能就上述內容先行和國民黨團來溝通；甚至是各黨團黨鞭能在協商前建立初步共識，讓軍購金額就是至少在8千、9千、1兆，商購和委製則希望在野黨對於具體項目提出他們的疑慮，而非情緒性全盤反對。

    陳冠廷最後總結，朝野共識在會議上確實有慢慢朝向「聚攏」的方向，因此，他除呼籲國民黨多一點立委參與會議討論，也喊話國民黨團深思國防特別預算的「最後一哩路」商購跟委製，針對具體內容的疑慮到底是什麼？在協商時說出來，或者透過院際協調來討論，表達立場。

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