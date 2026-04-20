不選新北轉戰彰化縣？ 黃國昌：謝衣鳯呼聲最高應當仁不讓......

民眾黨主席黃國昌（右）今上廣播節目「千秋萬事」接受專訪表示，在野黨應嚴肅看待怎樣能守住彰化縣，繼續延續現任縣長王惠美的政策。（圖擷取自「中廣新聞網」YouTube）

國民黨下屆彰化縣長人選難產，民眾黨主席黃國昌日前彰化拜票，媒體問及黃是否參選彰化縣長，在場的前民眾黨主席柯文哲隨口回說「當然很好」，當時被黃打斷笑說「別隨便幫人家回答」；黃國昌今上廣播節目「千秋萬事」專訪再回應此事提到，他很早就開始擔心彰化的狀況，在野黨應嚴肅看待，怎樣能守住彰化縣，繼續延續現任縣長王惠美好的政策。

對於被問是否選彰化縣一事，黃國昌在專訪中提到，他當時已對柯文哲說「別人的事你不要代為回答」，他接續說，目前彰化的狀況，其實他很早以前就開始很擔心了，這件事「我覺得在野黨來講要嚴肅看待」，他一直認為目前在立法院服務的立委謝衣鳯，她本來應該是呼聲最高，也應該當仁不讓，但地方上總是有地方上面各式各樣的事，有時一些事情不足為外人道。

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他說，但從整個國家利益的角度上來看，怎樣能夠守住彰化縣，「我覺得這個是在野黨，不管是國民黨還是民眾黨，我們都必須要非常嚴肅看待的事情」，最重要的目標是王惠美，她一些好的政績、政策、建設能繼續的延續下去。

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