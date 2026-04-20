李貞秀聲請假處分難比照王金平 黃帝穎提3大不同

律師黃帝穎表示，李貞秀假處分難比照王金平，有3大不同之處。（資料照）

中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，與黨主席黃國昌等一眾高層「開戰」，李貞秀昨深夜開直播時秀出文件，表示她已循前立法院長王金平模式向台北地方法院聲請假處分，欲凍結民眾黨開除她的黨籍一事。律師黃帝穎針對此事表示，李貞秀假處分難比照王金平，有3大不同之處。

黃帝穎提到，首先是適用法律不同，當時王金平假處分案時適用人團法，法院認定當時的國民黨考紀會沒有民主基礎，開除黨籍有高度疑慮，但李貞秀此時已經有政黨法，法律基礎完全不同。

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第二，李貞秀與王金平提起假處分的時機點不同，黃帝穎指出，王金平被馬英九主導開除黨籍後，在立法院尚未收文生效前提起假處分，法院認為有暫時權利保護的必要；但李貞秀案已經在立法院收文後，才提出假處分，時點比王金平案不利。

黃帝穎表示，當時立法院挺王金平，但李貞秀並沒有這種待遇，當時王金平在國外遭馬英九主席主導開除黨籍，立院在公文送達前下班，力挺王金平態度明確，最終讓法院認定仍有暫時權利保護的必要，王金平聲請假處分及後續訴訟均勝訴，但李貞秀並沒有王金平的待遇。

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