李貞秀聲請假處分！黃國昌淡定喊不怕 詹凌瑀酸：吹哨子壯膽

圖擷取自廣播節目《千秋萬事》專訪。

民眾黨主席黃國昌今（20）日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，針對前立委李貞秀聲請假處分一事，輕鬆回應稱「兩天前就知道了」，並強調自己完全不擔心，後續交由司法處理。然而，這番談話隨即引發媒體人詹凌瑀砲轟，稱黃國昌在鏡頭前裝鎮定是「吹哨子壯膽」，若假處分過關將動搖其權力核心，譏諷他是為了掩飾焦慮才故作無所謂。

詹凌瑀今天在臉書發文表示，看完黃國昌上王淺秋的節目，真的是讓人白眼翻到後腦勺。一個人可以虛偽、投機到這種程度，也算是政壇奇觀。她指出，當黃國昌被問到李貞秀提出假處分時，他居然一臉無所謂地說「一點都不怕」，「拜託，這種話騙騙三歲小孩還可以。如果你真的不怕，為什麼要在節目上特別強調？這不就是典型的『吹哨子壯膽』嗎？」

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詹凌瑀質疑，李貞秀的假處分如果過關，就代表民眾黨內部的權力結構會被動搖，黃國昌這個「偽主席」的位置還坐得穩嗎？「別再裝鎮定了，你心裡比誰都清楚，這把火已經燒到你的眉毛了。這種虛張聲勢的模樣，只會讓人覺得你更可憐。」

針對黃國昌拋出新北市長選舉納入手機民調的想法，詹凌瑀痛批，現在為了「藍白合」要做大規模民調，甚至還要包括手機民調。這真的是把大家都當傻子嗎？路人甲都知道，黃國昌要在新北市贏過國民黨根本是天方夜譚。這場民調不管怎麼做，結果都只有一個：黃國昌穩輸。既然明知會輸，為什麼還要大費周章、勞民傷財地做民調？

詹凌瑀直言，原因很簡單，黃國昌根本無心參選，他只是想透過「藍白合」的戲碼，把自己的剩餘價值最大化。這場民調只是一個過場，一個讓他可以名正言順跟國民黨談判的籌碼。他的目的根本不是市長寶座，而是想透過假裝參選，去要挾國民黨給他一個位子。司馬昭之心，路人皆知！你以為大家不知道你在打什麼算盤嗎？從頭到尾就是選假的，只想像個寄生蟲一樣，換一席副市長做做，繼續依附在別人的權力上。

「黃國昌，大家都看膩了！」詹凌瑀狠酸，黃國昌從以前的「戰神」變成現在的「蹭神」，真的是讓人嘆為觀止。蹭完太陽花、蹭完柯文哲，現在又想蹭國民黨。你的政治誠信早就破產了。別再在節目上裝模作樣了，你的戲碼大家都看膩了。一個只會投機取巧、毫無中心思想的政治人物，註定會被選民唾棄。

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