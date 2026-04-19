感念余登發、余陳月瑛愛台灣精神 賴清德重申4個堅持、3個只有

總統賴清德出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會，受到鄉親熱情歡迎。（記者李惠洲攝）

總統賴清德今出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會，強調台灣從專制獨裁到民主自由何等艱難，千萬不能忘記過去民主前輩的犧牲；他重申4個堅持並提到3個只有，邀請鄉親遵從2位老前輩愛台灣的心，民主不能回頭，大家一起繼續向前走。

財團法人八卦寮文教基金會主辦的余登發、余陳月瑛紀念音樂會，今年主題為「愛，愛拧咱心內」，今下午在高雄橋頭FIGHT.K覓蜜基地園區舉行，2000餘鄉親擠爆現場；總統賴清德、前內政部長余政憲、高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，以及多位民進黨民代到場致意。

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賴清德致詞指出，在他心中，這不單純是感動人心的音樂會，也在提醒大家，專制獨裁走到今天民主自由何等艱難，過程中多少人犧牲生命跟自由才換來，請大家千萬別忘記過去的犧牲。

他提到1979年余登發老縣長被國民黨誣賴成匪諜並逮捕，當時全台黨外人士跟民眾紛紛挺身而出，齊聚橋頭為民主發聲，這是戒嚴時期第一件政治運動。

他形容余登發、余陳月瑛2位老縣長不只為台灣民主打拚、無畏強權，也是民進黨清廉勤政愛鄉土的展現；台灣政治工作者不分黨派都該學習2位老縣長愛人民愛台灣的精神與勇氣，台灣絕對不能走回頭路，要守護前輩們好不容易打下的基礎。

賴清德重申，台灣要永遠堅持民主自由憲政體制、堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣前途2300萬人有權利決定。

他進一步提到面對外來威脅、赤手空拳如何守護民主自由跟國家？只有強化國防力量、 只有強化經濟實力、只有跟民主陣營站在一起，才有辦法守護台灣。

他認為任何人都可說愛台灣，但如果反對強化軍事力量，這不是真愛台灣，如果不疼惜人民、放任總預算不審，說他愛人民也是假的。他邀請鄉親一起遵從兩位老前輩的愛，大家站一起，讓台灣繼續向前行。

賴清德出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會，致詞重申4個堅持、3個只有。（記者李惠洲攝）

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