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    首頁 > 政治

    白沙屯媽祖進香漏唱名》陳佩琪扯賴清德夫人 他批：雞腸鳥肚

    2026/04/19 16:50 記者王姝琇／台南報導
    陳佩琪（前）。（資料照）

    陳佩琪（前）。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲和太太陳佩琪參加白沙屯媽祖進香，陳佩琪因廟方司儀漏唱其名，硬是貼文扯到總統賴清德。時任賴清德立委的隨行特助呂維胤表示，陳的說法只顯得自己雞腸鳥肚（指度量極小），提醒她不需「度君子之腹」。

    陳佩琪參加白沙屯進香因廟方司儀沒認出來、漏唱其名，陳佩琪透過臉書大酸：「若司儀叫不出第一夫人名字，我看廟方人員不被名嘴K死才怪。」意外引發唱名風波，台南市議員參選人呂維胤說，陳佩琪醫師「雞腸鳥肚」，不需要「度君子之腹」。

    呂維胤指出，賴總統夫人是很注重公私分際，自己擔任賴清德立委隨行特助期間，1年見到或接到賴太太的電話，絕不會有陳佩琪1個月上新聞版面多；賴太太在先生公職生涯出現在公眾場合只有在市長當選和連任就職典禮，以及總統就職典禮。

    呂維胤特別提到，賴太太為了「避嫌」，原本在台電台南區處上班，在賴當選台南市長後旋即請調，去離住家甚遠的高雄上班，在賴擔任總統後，即立即申請退休，就是為了謹守界線，與陳佩琪醫師行徑或思考方式大不相同；陳醫師大可不必這麼在意，用度君子之腹的方式去臆測，因為賴太太幾乎不會站在螢光幕前。

    時任賴清德立委的隨行特助呂維胤（圖）批評陳佩琪是雞腸鳥肚。（呂維胤提供）

    時任賴清德立委的隨行特助呂維胤（圖）批評陳佩琪是雞腸鳥肚。（呂維胤提供）

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