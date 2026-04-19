白恐故事變教材 國教署人權中心用地圖帶學子走進威權年代

國教署人權教育資源中心以柯旗化等4名白色恐怖受難者的生命故事，繪製「白恐不迷路地圖」。（高雄市立歷史博物館提供）

國教署人權教育資源中心以柯旗化等4名白色恐怖受難者的生命故事，繪製成「白恐不迷路地圖」，計畫將地圖轉化為互動式教材，讓學子在學習過程中感受白恐受難者的心境。

人權中心2022年發表《白恐不迷路地圖（台南篇）》，2024年接續規畫《白恐地圖在地篇》，編製團隊包括台南篇教師手把手經驗傳承、審查委員的專業意見，以及研發教師的投入，歷經一年半完成李格文（台北市）、鍾心寬（雲林縣）、柯旗化（高雄市）和陳玉貞（屏東縣）四位白色恐怖受難者的生命故事地圖。

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其中，《柯旗化白恐不迷路地圖》由海青工商林世芝、王薪婷老師研發，以《新英文法》作者柯旗化的一生為主軸，呈現其兩度遭受國家暴力關押、出獄後長期被特務監控的生命軌跡，地圖透過史料、政治檔案和空間敘事，帶領觀者走過柯旗化的苦難人生，同時展現他在逆境中仍堅持台灣意識推動，透過文字、新詩與期刊保留本土文化，並資助黨外民主自由運動的精神，地圖對話不僅重現對受難者不正義，更凸顯當時家屬的堅強與韌性。

《陳玉貞白恐不迷路地圖》則由屏東高中李祖恩、葉汝擎、城沁筠攜手屏東女中劉郁雯老師研發，呈現白恐中少見的女性知識分子受難者故事，陳玉貞因嚮往台灣，自福建來台任教，後在屏東與摯愛吳乃光共同經營書店，最終因受其牽連遭判死刑。

地圖透過考證書店舊址、屏東公園等地景，還原陳玉貞在屏東的生活點滴，地圖不僅是她個人經歷，更是屏東地景中不可或缺的空間記憶，盼能以此為開端，讓世人認識那段被隱蔽的歷史，挖掘歷史真相。

人權中心表示，每張地圖不僅是歷史座標，更是生命的軌跡，透過解讀政治檔案、史料論文、地理資訊工具、影音資料與空間考證，讓受難者的故事透過一張地圖重現威權體制下的不正義，未來將融入教學，走進校園，讓更多學子理解威權體制下的不公，並深刻體認轉型正義的必要。

《白恐不迷路地圖》編製團隊包括台南篇教師手把手經驗傳承、審查委員的專業意見，以及研發教師的投入。（高雄市立歷史博物館提供）

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